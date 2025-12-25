Генсек СНГ отметил рост взаимной торговли стран Содружества

МИНСК, 25 дек – РИА Новости. Генсек СНГ Сергей Лебедев заявил в интервью РИА Новости, что взаимная торговля стран Содружества выросла на 18% за последние четыре года.

"За последние четыре года взаимная торговля стран Содружества выросла на 18%", - сказал Лебедев

Он подчеркнул, что сохраняется высокий уровень взаимных инвестиций. "В их дальнейшем наращивании положительную роль должно сыграть подписанное в 2023 году соглашение о свободной торговле услугами и инвестициях, которое является важным подспорьем в укреплении доверия инвесторов к рынку СНГ ", - заметил Лебедев.

Он сообщил, что на середину 2025 года накопленные взаимные инвестиции стран Содружества достигли рекордных 41,6 миллиарда долларов с приростом за последние 10 лет более чем на половину.

"Крупнейшим инвестором объективно выступает самая крупная экономика региона – Россия , а наиболее значимый рост инвестиционного потока сместился на Центральную Азию , прежде всего на Казахстан и Узбекистан", - пояснил генсек.