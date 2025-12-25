https://ria.ru/20251225/sng-2064500501.html
Генсек СНГ отметил рост взаимной торговли стран Содружества
Генсек СНГ отметил рост взаимной торговли стран Содружества - РИА Новости, 25.12.2025
Генсек СНГ отметил рост взаимной торговли стран Содружества
Генсек СНГ Сергей Лебедев заявил в интервью РИА Новости, что взаимная торговля стран Содружества выросла на 18% за последние четыре года. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T07:27:00+03:00
2025-12-25T07:27:00+03:00
2025-12-25T07:27:00+03:00
россия
центральная азия
казахстан
сергей лебедев
снг
содружество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049471747_0:68:2921:1711_1920x0_80_0_0_a90d020ff011de66c1735fc76a323f0d.jpg
https://ria.ru/20251222/peskov-2063956289.html
https://ria.ru/20251222/tovarooborot-2063824446.html
россия
центральная азия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049471747_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_e3aed7d515f3e128411d75365a613963.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральная азия, казахстан, сергей лебедев, снг, содружество
Россия, Центральная Азия, Казахстан, Сергей Лебедев, СНГ, Содружество
Генсек СНГ отметил рост взаимной торговли стран Содружества
Генсек СНГ Лебедев: взаимная торговля стран Содружества выросла на 18% за 4 года
МИНСК, 25 дек – РИА Новости. Генсек СНГ Сергей Лебедев заявил в интервью РИА Новости, что взаимная торговля стран Содружества выросла на 18% за последние четыре года.
"За последние четыре года взаимная торговля стран Содружества
выросла на 18%", - сказал Лебедев
.
Он подчеркнул, что сохраняется высокий уровень взаимных инвестиций. "В их дальнейшем наращивании положительную роль должно сыграть подписанное в 2023 году соглашение о свободной торговле услугами и инвестициях, которое является важным подспорьем в укреплении доверия инвесторов к рынку СНГ
", - заметил Лебедев.
Он сообщил, что на середину 2025 года накопленные взаимные инвестиции стран Содружества достигли рекордных 41,6 миллиарда долларов с приростом за последние 10 лет более чем на половину.
"Крупнейшим инвестором объективно выступает самая крупная экономика региона – Россия
, а наиболее значимый рост инвестиционного потока сместился на Центральную Азию
, прежде всего на Казахстан
и Узбекистан", - пояснил генсек.
Он добавил, что хорошие результаты дает взаимодействие в промышленности, агропромышленном комплексе и других отраслях экономики. "Сотрудничество в энергетике, транспорте и связи, то есть в тех отраслях, где трансграничное взаимодействие особенно значимо, обеспечивает их бесперебойную работу и широкую реализацию транзитного потенциала", - констатировал Лебедев.