Генсек СНГ отметил рост взаимной торговли стран Содружества - РИА Новости, 25.12.2025
07:27 25.12.2025
Генсек СНГ отметил рост взаимной торговли стран Содружества
Генсек СНГ отметил рост взаимной торговли стран Содружества
Генсек СНГ Сергей Лебедев заявил в интервью РИА Новости, что взаимная торговля стран Содружества выросла на 18% за последние четыре года. РИА Новости, 25.12.2025
россия, центральная азия, казахстан, сергей лебедев, снг, содружество
Россия, Центральная Азия, Казахстан, Сергей Лебедев, СНГ, Содружество
© РИА Новости / Ертай Сарбасов | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц СНГ
Флаги стран-участниц СНГ. Архивное фото
МИНСК, 25 дек – РИА Новости. Генсек СНГ Сергей Лебедев заявил в интервью РИА Новости, что взаимная торговля стран Содружества выросла на 18% за последние четыре года.
"За последние четыре года взаимная торговля стран Содружества выросла на 18%", - сказал Лебедев.
Он подчеркнул, что сохраняется высокий уровень взаимных инвестиций. "В их дальнейшем наращивании положительную роль должно сыграть подписанное в 2023 году соглашение о свободной торговле услугами и инвестициях, которое является важным подспорьем в укреплении доверия инвесторов к рынку СНГ", - заметил Лебедев.
Он сообщил, что на середину 2025 года накопленные взаимные инвестиции стран Содружества достигли рекордных 41,6 миллиарда долларов с приростом за последние 10 лет более чем на половину.
"Крупнейшим инвестором объективно выступает самая крупная экономика региона – Россия, а наиболее значимый рост инвестиционного потока сместился на Центральную Азию, прежде всего на Казахстан и Узбекистан", - пояснил генсек.
Он добавил, что хорошие результаты дает взаимодействие в промышленности, агропромышленном комплексе и других отраслях экономики. "Сотрудничество в энергетике, транспорте и связи, то есть в тех отраслях, где трансграничное взаимодействие особенно значимо, обеспечивает их бесперебойную работу и широкую реализацию транзитного потенциала", - констатировал Лебедев.
РоссияЦентральная АзияКазахстанСергей ЛебедевСНГСодружество
 
 
