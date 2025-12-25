https://ria.ru/20251225/senator-2064661398.html
В Совфеде дали совет, как сэкономить на покупке икры к Новому году
Экономика, Совет Федерации РФ, Новый год
В Совфеде дали совет, как сэкономить на покупке икры к Новому году
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Сэкономить на покупке красной икры к Новому году можно, закупив её заранее и правильно заморозив, рассказал глава аграрного комитета Совета Федерации Александр Двойных.
"Икра дорожает, потому что у нас потребление икры в новогодние праздники растёт многократно. Первый совет — икру можно замораживать и, конечно, её надо покупать не в конце декабря. Надо это делать в октябре-ноябре, правильная заморозка не несёт потери в качестве", - сказал он в ходе пресс-конференции на площадке пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".
Сенатор отметил, что в 2025 году путина была больше, чем в предыдущем.
"Предпосылок к рыночному образованию высокой цены нет. То, что торговые сети, маркетплейсы, оптовики зарабатывают на нашем сезонном спросе — это факт", - констатировал политик.