16:21 25.12.2025
В Совфеде дали совет, как сэкономить на покупке икры к Новому году
В Совфеде дали совет, как сэкономить на покупке икры к Новому году

Сенатор Двойных рассказал, как сэкономить на красной икре к Новому году

© РИА Новости / Алексей Насыров | Перейти в медиабанкКрасная икра
Красная икра - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Алексей Насыров
Перейти в медиабанк
Красная икра. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Сэкономить на покупке красной икры к Новому году можно, закупив её заранее и правильно заморозив, рассказал глава аграрного комитета Совета Федерации Александр Двойных.
"Икра дорожает, потому что у нас потребление икры в новогодние праздники растёт многократно. Первый совет — икру можно замораживать и, конечно, её надо покупать не в конце декабря. Надо это делать в октябре-ноябре, правильная заморозка не несёт потери в качестве", - сказал он в ходе пресс-конференции на площадке пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".
Сенатор отметил, что в 2025 году путина была больше, чем в предыдущем.
"Предпосылок к рыночному образованию высокой цены нет. То, что торговые сети, маркетплейсы, оптовики зарабатывают на нашем сезонном спросе — это факт", - констатировал политик.
