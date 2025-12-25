В Совфеде дали совет, как сэкономить на покупке икры к Новому году

"Икра дорожает, потому что у нас потребление икры в новогодние праздники растёт многократно. Первый совет — икру можно замораживать и, конечно, её надо покупать не в конце декабря. Надо это делать в октябре-ноябре, правильная заморозка не несёт потери в качестве", - сказал он в ходе пресс-конференции на площадке пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".