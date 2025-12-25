Рейтинг@Mail.ru
NIS и венгерская MOL запросили у США приостановки санкций - РИА Новости, 25.12.2025
17:19 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/sanktsii-2064677723.html
NIS и венгерская MOL запросили у США приостановки санкций
NIS и венгерская MOL запросили у США приостановки санкций - РИА Новости, 25.12.2025
NIS и венгерская MOL запросили у США приостановки санкций
Венгерская нефтегазовая компания MOL и российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) подали запрос минфину США на приостановку санкций в свете... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T17:19:00+03:00
2025-12-25T17:19:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047222846_102:0:1641:1154_1920x0_80_0_0_19d3445cbf0175c203b5824807e4a162.jpg
1920
1920
true
NIS и венгерская MOL запросили у США приостановки санкций

NIS и MOL запросили у США приостановки санкций на фоне продажи доли РФ

© Фото : NISОфис компании NIS в Белграде
Офис компании NIS в Белграде - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : NIS
Офис компании NIS в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 25 дек – РИА Новости. Венгерская нефтегазовая компания MOL и российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) подали запрос минфину США на приостановку санкций в свете переговоров об изменении структуры собственности в NIS, сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
Президент Сербии Александр Вучич в четверг подтвердил, что минфин США продлил срок для переговоров по продаже контрольного российского пакета в NIS с 13 февраля 2026 года до 24 марта того же года без разрешения на оперативную деятельность компании.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Вучич заявил, что готов заплатить за NIS пристойную цену
11 декабря, 18:51
"NIS обратилась к Управлению иностранными активами (OFAC) минфина США. Это также сделал и венгерский MOL. Правительство Венгрии эти разговоры поддержало, и мы как правительство Сербии также оказали поддержку, все для нахождения решения по отмене санкций, чтобы были созданы условия для выдачи лицензии на оперативную деятельность NIS", - заявила глава минэнерго Сербии журналистам в четверг и добавила, что переговоры российской и венгерской сторон о доле в компании продолжаются.
Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш говорил, что венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о приобретении значительной доли в NIS.
Прозападные оппозиционные "Партия свободы и правосудия" (SSP) и SRCE во вторник подали в скупщину (парламент) Сербии инициативу о введении государственного управления в российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" под санкциями США, сообщил глава SSP, бывший мэр Белграда Драган Джилас.
Логотип компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Midad Energy претендует на зарубежные активы "Лукойла", сообщает Reuters
16 декабря, 18:37
Документ сначала должен пройти проверку на формальное соответствие акта законным требованиям со стороны парламента, а затем получить поддержку большинства депутатов, чтобы быть принятым в повестку заседания. Оппозиционным партиям – авторам законотворческой инициативы о госуправлении NIS - принадлежат 23 из 250 мест в парламенте Сербии.
Скупщина Сербии 3 декабря поддержала проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.
Президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сказал, что Россия знает, что происходит с дочерней компанией "Газпром нефти" – NIS в Сербии. По его словам, Россия исходит из того, что Сербия будет исполнять взятые на себя обязательства, иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в сербскую экономику.
Офис компании NIS в Белграде - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин прокомментировал действия Сербии на фоне санкций против NIS
19 декабря, 14:10
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Дмитриев предложил фон дер Ляйен обменяться санкциями
24 декабря, 01:20
 
В миреСШАРоссияВладимир ПутинАлександр ВучичСербияГазпромНефтяная индустрия Сербии
 
 
