NIS и венгерская MOL запросили у США приостановки санкций

БЕЛГРАД, 25 дек – РИА Новости. Венгерская нефтегазовая компания MOL и российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) подали запрос минфину США на приостановку санкций в свете переговоров об изменении структуры собственности в NIS, сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

Президент Сербии Александр Вучич в четверг подтвердил, что минфин США продлил срок для переговоров по продаже контрольного российского пакета в NIS с 13 февраля 2026 года до 24 марта того же года без разрешения на оперативную деятельность компании.

"NIS обратилась к Управлению иностранными активами (OFAC) минфина США. Это также сделал и венгерский MOL. Правительство Венгрии эти разговоры поддержало, и мы как правительство Сербии также оказали поддержку, все для нахождения решения по отмене санкций, чтобы были созданы условия для выдачи лицензии на оперативную деятельность NIS", - заявила глава минэнерго Сербии журналистам в четверг и добавила, что переговоры российской и венгерской сторон о доле в компании продолжаются.

Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш говорил, что венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о приобретении значительной доли в NIS.

Прозападные оппозиционные "Партия свободы и правосудия" (SSP) и SRCE во вторник подали в скупщину (парламент) Сербии инициативу о введении государственного управления в российско-сербской " Нефтяной индустрии Сербии " под санкциями США , сообщил глава SSP, бывший мэр Белграда Драган Джилас.

Документ сначала должен пройти проверку на формальное соответствие акта законным требованиям со стороны парламента, а затем получить поддержку большинства депутатов, чтобы быть принятым в повестку заседания. Оппозиционным партиям – авторам законотворческой инициативы о госуправлении NIS - принадлежат 23 из 250 мест в парламенте Сербии.

Скупщина Сербии 3 декабря поддержала проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сказал, что Россия знает, что происходит с дочерней компанией " Газпром нефти " – NIS в Сербии. По его словам, Россия исходит из того, что Сербия будет исполнять взятые на себя обязательства, иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в сербскую экономику.

На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга , дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.