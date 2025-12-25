https://ria.ru/20251225/samolet-2064666930.html
Самолет, летевший из Китая в Москву, экстренно сел в Казани
Самолет, летевший из Китая в Москву, экстренно сел в Казани - РИА Новости, 25.12.2025
Самолет, летевший из Китая в Москву, экстренно сел в Казани
Самолет, летевший из Китая в Москву, сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажира, его госпитализировали, рейс отправился дальше по маршруту, сообщили РИА... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T16:37:00+03:00
2025-12-25T16:37:00+03:00
2025-12-25T16:37:00+03:00
происшествия
китай
москва
казань
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:82:3072:1809_1920x0_80_0_0_6b95be64864339ccee4b8dc3528f7800.jpg
https://ria.ru/20250412/moskva-2010877952.html
китай
москва
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce39d668eeffcf9ea6caeac4340180c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, китай, москва, казань, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Китай, Москва, Казань, Шереметьево (аэропорт)
Самолет, летевший из Китая в Москву, экстренно сел в Казани
Самолет из Китая в Москву сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажира