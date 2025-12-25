Самолет, летевший из Китая в Москву, экстренно сел в Казани

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек – РИА Новости. Самолет, летевший из Китая в Москву, сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажира, его госпитализировали, рейс отправился дальше по маршруту, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта столицы Татарстана.