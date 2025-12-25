https://ria.ru/20251225/rossiya-2064736767.html
Путину представят соглашение с Мьянмой в сфере международной юстиции
Путину представят соглашение с Мьянмой в сфере международной юстиции
Правительство РФ одобрило и поручило представить президенту России Владимиру Путину для внесения на ратификацию в Госдуму соглашение с Мьянмой о взаимной защите РИА Новости, 25.12.2025
Путину представят соглашение с Мьянмой в сфере международной юстиции
Кабмин представит Путину соглашение с Мьянмой в сфере международной юстиции