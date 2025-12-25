Рейтинг@Mail.ru
Путину представят соглашение с Мьянмой в сфере международной юстиции - РИА Новости, 25.12.2025
22:34 25.12.2025 (обновлено: 22:42 25.12.2025)
Путину представят соглашение с Мьянмой в сфере международной юстиции
Путину представят соглашение с Мьянмой в сфере международной юстиции - РИА Новости, 25.12.2025
Путину представят соглашение с Мьянмой в сфере международной юстиции
Правительство РФ одобрило и поручило представить президенту России Владимиру Путину для внесения на ратификацию в Госдуму соглашение с Мьянмой о взаимной защите РИА Новости, 25.12.2025
россия
мьянма
санкт-петербург
владимир путин
госдума рф
в мире
россия
мьянма
санкт-петербург
россия, мьянма, санкт-петербург, владимир путин, госдума рф, в мире
Россия, Мьянма, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Госдума РФ, В мире
Путину представят соглашение с Мьянмой в сфере международной юстиции

Кабмин представит Путину соглашение с Мьянмой в сфере международной юстиции

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительство РФ одобрило и поручило представить президенту России Владимиру Путину для внесения на ратификацию в Госдуму соглашение с Мьянмой о взаимной защите граждан от злоупотребления в международной юстиции, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Соглашение подписали в Санкт-Петербурге 20 мая.
"Правительство Российской Федерации постановляет одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации соглашение между Российской Федерацией и Республикой Союз Мьянма о взаимной защите граждан от злоупотребления в сфере международной юстиции", - говорится в документе.
Девушка с загранпаспортом - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене виз
28 октября, 14:33
 
РоссияМьянмаСанкт-ПетербургВладимир ПутинГосдума РФВ мире
 
 
