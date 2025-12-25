Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о сотрудничестве с Казахстаном по крушению AZAL - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 25.12.2025 (обновлено: 16:23 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/rossiya-2064656000.html
В МИД рассказали о сотрудничестве с Казахстаном по крушению AZAL
В МИД рассказали о сотрудничестве с Казахстаном по крушению AZAL - РИА Новости, 25.12.2025
В МИД рассказали о сотрудничестве с Казахстаном по крушению AZAL
Москва тесно сотрудничает с комиссией Казахстана по крушению лайнера Azal под Актау, оказывает все необходимое содействие, рассчитывает, что комиссия скоро... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T16:09:00+03:00
2025-12-25T16:23:00+03:00
казахстан
в мире
россия
азербайджан
душанбе
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991215852_0:92:705:489_1920x0_80_0_0_c36dd59e532810a7f210c3ffe84edc27.jpg
https://ria.ru/20251224/glava-2064448767.html
казахстан
россия
азербайджан
душанбе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991215852_28:0:680:489_1920x0_80_0_0_1197aeb4dd663ca0e707029242272c41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, в мире, россия, азербайджан, душанбе, мария захарова
Казахстан, В мире, Россия, Азербайджан, Душанбе, Мария Захарова
В МИД рассказали о сотрудничестве с Казахстаном по крушению AZAL

МИД РФ: Россия тесно сотрудничает с Казахстаном по делу о крушении AZAL

© МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкНа месте авиакатастрофы в Актау
На месте авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
На месте авиакатастрофы в Актау
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Москва тесно сотрудничает с комиссией Казахстана по крушению лайнера Azal под Актау, оказывает все необходимое содействие, рассчитывает, что комиссия скоро завершит расследование и закроет все остающиеся вопросы, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Международное расследование всех обстоятельств катастрофы ведет специальная комиссия, созданная при министерстве транспорта Республики Казахстан. Российская сторона тесно сотрудничает с данной структурой, оказывает ей все необходимое содействие", - сказала Захарова.
"Мы рассчитываем, что в ближайшее время казахстанская комиссия завершит свое расследование и мы сообща закроем все остающиеся вопросы", - добавила дипломат.
Захарова подчеркнула, что Россия нацелена на выполнение в полном объеме всех договоренностей лидеров России и Азербайджана по итогам их встречи в Душанбе 9 октября.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Главе AZAL передали медали для бортпроводников, выживших в авиакатастрофе
24 декабря, 19:00
 
КазахстанВ миреРоссияАзербайджанДушанбеМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала