В МИД рассказали о сотрудничестве с Казахстаном по крушению AZAL

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Москва тесно сотрудничает с комиссией Казахстана по крушению лайнера Azal под Актау, оказывает все необходимое содействие, рассчитывает, что комиссия скоро завершит расследование и закроет все остающиеся вопросы, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости.

"Международное расследование всех обстоятельств катастрофы ведет специальная комиссия, созданная при министерстве транспорта Республики Казахстан. Российская сторона тесно сотрудничает с данной структурой, оказывает ей все необходимое содействие", - сказала Захарова.

"Мы рассчитываем, что в ближайшее время казахстанская комиссия завершит свое расследование и мы сообща закроем все остающиеся вопросы", - добавила дипломат.