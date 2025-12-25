Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат Рады рассказал, что необходимо для референдума по Донбассу - РИА Новости, 25.12.2025
13:28 25.12.2025
Экс-депутат Рады рассказал, что необходимо для референдума по Донбассу
Украинским властям нужно собрать 3 миллиона подписей для инициирования референдума по Донбассу, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Николай Томенко. РИА Новости, 25.12.2025
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Украинским властям нужно собрать 3 миллиона подписей для инициирования референдума по Донбассу, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Николай Томенко.
Как сообщил ряд СМИ, Владимир Зеленский в среду представил проект плана по урегулированию конфликта в ходе общения с украинскими журналистами. Среди его пунктов отказ Киева отводить войска из российских регионов, но РФ при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В проекте плана, состоящем из 20 пунктов, нет положений о признании Крыма и Донбасса российскими, а также об обязательстве Украины не вступать в НАТО. В среду украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на украинский проект плана по урегулированию конфликта, сообщил, что Киев готов согласиться на предложенную США свободную экономическую зону (СЭЗ) в Донбассе только путем референдума. Как уточняется в материале, на голосование будет выноситься вопрос о поддержке всего договора, а не только пункта о свободной экономической зоне.
"Не знаю, кто президенту эту историю с референдумом понаписал, на самом деле выглядит так, что люди, которые это писали, они не читали закон "О всеукраинском референдуме". Тут есть два правовых тезиса – президент не может вынести ни одного вопрос на референдум, у него исключительный перечень того, что он может выносить. То есть нужно собрать три миллиона подписей только по народной инициативе", - сказал Томенко в эфире телеканала "Новости.LIVE".
По его словам, согласно закону о референдуме, нельзя выносить на референдум комплексный план по урегулированию на Украине, закон разрешает лишь один четкий вопрос с ответом "да" или "нет", то есть из плана можно взять только один тезис и выносить его на голосование.
"Тема референдума была придумана для подстраховки Зеленского, что он будет с народом советоваться, и для переговорного процесса", - добавил Томенко.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
РоссияКиевНиколай ТоменкоВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныНАТОМирный план США по Украине
 
 
