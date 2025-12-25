Рейтинг@Mail.ru
CIES включил вратаря "Динамо" в десятку лучших вне топ-5 лиг - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Футбол
 
15:40 25.12.2025
CIES включил вратаря "Динамо" в десятку лучших вне топ-5 лиг
CIES включил вратаря "Динамо" в десятку лучших вне топ-5 лиг
CIES включил вратаря "Динамо" в десятку лучших вне топ-5 лиг

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Курбан Расулов - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Вратарь московского "Динамо" Курбан Расулов вошел в топ-10 голкиперов в возрасте до 20 лет, выступающих вне пяти сильнейших лиг мира, по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).
Расулов набрал 69,9 балла и делит девятое место в рейтинге со швейцарским вратарем Гентритом Муслией. Лучшим в рейтинге стал шведский голкипер Симон Эрикссон, набравший 75,6 балла.
Расулову 19 лет. Он является воспитанником московского "Динамо" и провел за основной состав клуба в текущем сезоне семь матчей, в четырех из которых оставил свои ворота в неприкосновенности.
Педро - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Игрок "Зенита" вошел в десятку лучших игроков до 20 лет вне топ-5 лиг
24 декабря, 14:42
 
