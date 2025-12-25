https://ria.ru/20251225/rasulov-2064641372.html
CIES включил вратаря "Динамо" в десятку лучших вне топ-5 лиг
CIES включил вратаря "Динамо" в десятку лучших вне топ-5 лиг - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
CIES включил вратаря "Динамо" в десятку лучших вне топ-5 лиг
Вратарь московского "Динамо" Курбан Расулов вошел в топ-10 голкиперов в возрасте до 20 лет, выступающих вне пяти сильнейших лиг мира, по версии Международного... РИА Новости Спорт, 25.12.2025
футбол
спорт
курбан расулов
cies
динамо москва
CIES включил вратаря "Динамо" в десятку лучших вне топ-5 лиг
Голкипер "Динамо" Расулов вошел в десятку лучших молодых вратарей вне топ-5 лиг