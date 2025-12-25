CIES включил вратаря "Динамо" в десятку лучших вне топ-5 лиг

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Вратарь московского "Динамо" Курбан Расулов вошел в топ-10 голкиперов в возрасте до 20 лет, выступающих вне пяти сильнейших лиг мира, по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).

Расулову 19 лет. Он является воспитанником московского "Динамо" и провел за основной состав клуба в текущем сезоне семь матчей, в четырех из которых оставил свои ворота в неприкосновенности.