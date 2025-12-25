Путин призвал маркетплейсы и банки дружить, рассказал Шохин

«

"Президент призвал дружить, искать справедливое решение на основе справедливой же конкуренции. Глава Центрального банка подтвердила, что она тоже выступает за то, чтобы найти баланс интересов и допустить с одной стороны банки к работе по программам лояльности на любых маркетплейсах, во-первых. Во-вторых, чтобы не лишать маркетплейсов тех конкурентных преимуществ, которые у них есть по другим направлениям", - сказал он.