Путин подписал указ о проведении Года единства народов России - РИА Новости, 25.12.2025
15:17 25.12.2025 (обновлено: 17:28 25.12.2025)
Путин подписал указ о проведении Года единства народов России
Владимир Путин подписал указ о проведении Года единства народов России. РИА Новости, 25.12.2025
россия
владимир путин
общество
сергей кириенко
татьяна голикова
россия
россия, владимир путин, общество, сергей кириенко, татьяна голикова
Россия, Владимир Путин, Общество, Сергей Кириенко, Татьяна Голикова
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о проведении Года единства народов России.
"2026 год объявлен у нас Годом единства народов России. Вот только что мною подписан соответствующий указ", — сказал он на заседании Государственного совета.

Сопредседателями оргкомитета по проведению мероприятий президент назначил первого замглавы администрации Сергея Кириенко и заместителя председателя правительства Татьяну Голикову.
Инициатива направлена на укрепление национального единства, мира и согласия между народами.
Путин дал поручения по кадровой политике на итоговом заседании Госсовета
РоссияВладимир ПутинОбществоСергей КириенкоТатьяна Голикова
 
 
Заголовок открываемого материала