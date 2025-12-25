"Почта России" возобновила прием посылок в Республику Конго и Сомали

На сайте "Почты России" размещен список, который поможет проверить статус доставки в интересующую страну. Некоторые из них не принимают отправления из-за отсутствия авиасообщения и невозможности использования транзитных маршрутов. Доставка в другие страны потребует больше времени, чем обычно, отмечается на сайте.