"Почта России" возобновила прием посылок в Республику Конго и Сомали
"Почта России" возобновила прием посылок в Республику Конго и Сомали - РИА Новости, 25.12.2025
"Почта России" возобновила прием посылок в Республику Конго и Сомали
"Почта России" возобновила прием международных отправлений в Республику Конго, Сомали и Чад, следует из сообщения на сайте компании. РИА Новости, 25.12.2025
"Почта России" возобновила прием посылок в Республику Конго и Сомали
"Почта России" возобновила прием посылок в Республику Конго, Сомали и Чад