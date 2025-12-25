Рейтинг@Mail.ru
18:56 25.12.2025
"Почта России" возобновила прием посылок в Республику Конго и Сомали
"Почта России" возобновила прием посылок в Республику Конго и Сомали
в мире
республика конго
сомали
республика чад
почта россии
республика конго
сомали
республика чад
в мире, республика конго, сомали, республика чад, почта россии
В мире, Республика Конго, Сомали, Республика Чад, Почта России
Отделение Почты России. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Почта России" возобновила прием международных отправлений в Республику Конго, Сомали и Чад, следует из сообщения на сайте компании.
"Почта России возобновила приём международных отправлений в Республику Конго, Сомали и Чад", - говорится в сообщении.
На сайте "Почты России" размещен список, который поможет проверить статус доставки в интересующую страну. Некоторые из них не принимают отправления из-за отсутствия авиасообщения и невозможности использования транзитных маршрутов. Доставка в другие страны потребует больше времени, чем обычно, отмечается на сайте.
