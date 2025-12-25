Рейтинг@Mail.ru
Семья задержанного в Польше Бутягина собирает средства на оплату адвоката - РИА Новости, 25.12.2025
16:35 25.12.2025
Семья задержанного в Польше Бутягина собирает средства на оплату адвоката
Семья задержанного в Польше Бутягина собирает средства на оплату адвоката - РИА Новости, 25.12.2025
Семья задержанного в Польше Бутягина собирает средства на оплату адвоката
Семья и близкие задержанного в Польше российского археолога Александра Бутягина организовала сбор средств на оплату услуг адвоката, сообщил институт истории... РИА Новости, 25.12.2025
Семья задержанного в Польше Бутягина собирает средства на оплату адвоката

Семья задержанного в Польше Бутягина организовала сбор на оплату услуг адвоката

Александр Бутягин
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : Государственный Эрмитаж
Александр Бутягин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Семья и близкие задержанного в Польше российского археолога Александра Бутягина организовала сбор средств на оплату услуг адвоката, сообщил институт истории материальной культуры (ИИМК) РАН.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Представитель варшавской прокуратуры 23 декабря сообщал РИА Новости, что польская прокуратура получила из Украины документы об экстрадиции Бутягина. Теперь ведомство должно изучить обвинения украинской стороны и передать дело в суд, который решит вопрос об экстрадиции.
Александр Бутягин
Документы о работе археолога Бутягина в Крыму передадут в польский суд
16 декабря, 13:48
16 декабря, 13:48
"В настоящее время защита Александра Михайловича осуществляется частным адвокатом в Польше, имеющим опыт ведения дел об экстрадиции. В силу специфики польского законодательства и статуса дела, юридическая помощь оказывается исключительно на платной основе... Семья и близкие Александра Михайловича организовали сбор средств на оплату юридических услуг", – говорится в Telegram-канале ИИМК РАН.
Отмечается, что собранные средства направляются исключительно на оплату работы адвоката и сопутствующих процессуальных расходов.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.
Александр Бутягин
Эрмитаж: Бутягин соблюдал международные нормы проведения исследований
11 декабря, 16:30
11 декабря, 16:30
 
