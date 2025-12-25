https://ria.ru/20251225/polsha-2064666184.html
Семья задержанного в Польше Бутягина собирает средства на оплату адвоката
Семья задержанного в Польше Бутягина собирает средства на оплату адвоката - РИА Новости, 25.12.2025
Семья задержанного в Польше Бутягина собирает средства на оплату адвоката
Семья и близкие задержанного в Польше российского археолога Александра Бутягина организовала сбор средств на оплату услуг адвоката, сообщил институт истории... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T16:35:00+03:00
2025-12-25T16:35:00+03:00
2025-12-25T16:35:00+03:00
польша
александр бутягин
украина
республика крым
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061521212_0:207:1280:927_1920x0_80_0_0_89d5a570fedd15722bbfcf3a74bf8d62.jpg
https://ria.ru/20251216/butyagin-2062372708.html
https://ria.ru/20251211/chp-2061429367.html
польша
украина
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061521212_0:151:1280:1111_1920x0_80_0_0_978f493698fedd5d20cd40be04e883f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, александр бутягин, украина, республика крым, российская академия наук
Польша, Александр Бутягин, Украина, Республика Крым, Российская академия наук
Семья задержанного в Польше Бутягина собирает средства на оплату адвоката
Семья задержанного в Польше Бутягина организовала сбор на оплату услуг адвоката
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Семья и близкие задержанного в Польше российского археолога Александра Бутягина организовала сбор средств на оплату услуг адвоката, сообщил институт истории материальной культуры (ИИМК) РАН.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше
по запросу Украины
якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму
. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы
, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Представитель варшавской прокуратуры 23 декабря сообщал РИА Новости, что польская прокуратура получила из Украины документы об экстрадиции Бутягина
. Теперь ведомство должно изучить обвинения украинской стороны и передать дело в суд, который решит вопрос об экстрадиции.
"В настоящее время защита Александра Михайловича осуществляется частным адвокатом в Польше, имеющим опыт ведения дел об экстрадиции. В силу специфики польского законодательства и статуса дела, юридическая помощь оказывается исключительно на платной основе... Семья и близкие Александра Михайловича организовали сбор средств на оплату юридических услуг", – говорится в Telegram-канале ИИМК РАН
.
Отмечается, что собранные средства направляются исключительно на оплату работы адвоката и сопутствующих процессуальных расходов.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.