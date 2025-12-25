Семья задержанного в Польше Бутягина собирает средства на оплату адвоката

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Семья и близкие задержанного в Польше российского археолога Александра Бутягина организовала сбор средств на оплату услуг адвоката, сообщил институт истории материальной культуры (ИИМК) РАН.

Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму . Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы , Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Представитель варшавской прокуратуры 23 декабря сообщал РИА Новости, что польская прокуратура получила из Украины документы об экстрадиции Бутягина . Теперь ведомство должно изучить обвинения украинской стороны и передать дело в суд, который решит вопрос об экстрадиции.

"В настоящее время защита Александра Михайловича осуществляется частным адвокатом в Польше, имеющим опыт ведения дел об экстрадиции. В силу специфики польского законодательства и статуса дела, юридическая помощь оказывается исключительно на платной основе... Семья и близкие Александра Михайловича организовали сбор средств на оплату юридических услуг", – говорится в Telegram-канале ИИМК РАН

Отмечается, что собранные средства направляются исключительно на оплату работы адвоката и сопутствующих процессуальных расходов.