В Петербурге предупредили о перебоях в работе интернета на Новый год

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Перебои в работе мобильного интернета возможны в Санкт-Петербурге в местах большого скопления людей в новогоднюю ночь, при этом мобильная связь будет работать нормально, сообщил начальник отдела комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга Александр Равин.

"Вполне возможно, что будут ограничения именно сети интернет, то есть мобильная связь будет работать, а интернет, возможно, немножко замедлит свою работу непосредственно в зоне проведения (массового – ред.) мероприятия", – сказал он журналистам.

Начальник отдела также отметил, что к таким ситуациям надо относиться с пониманием.