В Петербурге предупредили о перебоях в работе интернета на Новый год
В Петербурге предупредили о перебоях в работе интернета на Новый год - 25.12.2025
В Петербурге предупредили о перебоях в работе интернета на Новый год
Перебои в работе мобильного интернета возможны в Санкт-Петербурге в местах большого скопления людей в новогоднюю ночь, при этом мобильная связь будет работать... РИА Новости, 25.12.2025
В Петербурге предупредили о перебоях в работе интернета на Новый год
В Петербурге в новогоднюю ночь возможны перебои в работе мобильного интернета
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Перебои в работе мобильного интернета возможны в Санкт-Петербурге в местах большого скопления людей в новогоднюю ночь, при этом мобильная связь будет работать нормально, сообщил начальник отдела комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга Александр Равин.
"Вполне возможно, что будут ограничения именно сети интернет, то есть мобильная связь будет работать, а интернет, возможно, немножко замедлит свою работу непосредственно в зоне проведения (массового – ред.) мероприятия", – сказал он журналистам.
Начальник отдела также отметил, что к таким ситуациям надо относиться с пониманием.
Равин сообщил, что перебои в работе мобильной связи в местах массового скопления людей иногда случаются из-за перегрузки сотовых сетей.