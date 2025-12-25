Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге предупредили о перебоях в работе интернета на Новый год - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/peterburg-2064595320.html
В Петербурге предупредили о перебоях в работе интернета на Новый год
В Петербурге предупредили о перебоях в работе интернета на Новый год - РИА Новости, 25.12.2025
В Петербурге предупредили о перебоях в работе интернета на Новый год
Перебои в работе мобильного интернета возможны в Санкт-Петербурге в местах большого скопления людей в новогоднюю ночь, при этом мобильная связь будет работать... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T14:11:00+03:00
2025-12-25T14:11:00+03:00
общество
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059965310_0:237:3220:2048_1920x0_80_0_0_de3f40b4c005835e43123fc30eecdfd7.jpg
https://ria.ru/20251118/mery-2055697300.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059965310_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_17973fcb4ec17fec5d2fd24227e3bdd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург
Общество, Санкт-Петербург
В Петербурге предупредили о перебоях в работе интернета на Новый год

В Петербурге в новогоднюю ночь возможны перебои в работе мобильного интернета

© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
Санкт-Петербург. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Перебои в работе мобильного интернета возможны в Санкт-Петербурге в местах большого скопления людей в новогоднюю ночь, при этом мобильная связь будет работать нормально, сообщил начальник отдела комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга Александр Равин.
"Вполне возможно, что будут ограничения именно сети интернет, то есть мобильная связь будет работать, а интернет, возможно, немножко замедлит свою работу непосредственно в зоне проведения (массового – ред.) мероприятия", – сказал он журналистам.
Начальник отдела также отметил, что к таким ситуациям надо относиться с пониманием.
Равин сообщил, что перебои в работе мобильной связи в местах массового скопления людей иногда случаются из-за перегрузки сотовых сетей.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Песков ответил на вопрос об эффективности отключения интернета в регионах
18 ноября, 13:06
 
ОбществоСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала