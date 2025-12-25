Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге мужчина поджег чужой Mercedes-Benz за обещание списать долги - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/peterburg-2064523717.html
В Петербурге мужчина поджег чужой Mercedes-Benz за обещание списать долги
В Петербурге мужчина поджег чужой Mercedes-Benz за обещание списать долги - РИА Новости, 25.12.2025
В Петербурге мужчина поджег чужой Mercedes-Benz за обещание списать долги
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, поджег чужой Mercedes-Benz по указаниям неизвестных, пообещавших ему списание... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T10:33:00+03:00
2025-12-25T10:33:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
mercedes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg
https://ria.ru/20250716/peterburg-2029408489.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6a69b5ce5de98068f36abb3bfb86309c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, mercedes
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Mercedes
В Петербурге мужчина поджег чужой Mercedes-Benz за обещание списать долги

В Петербурге задержали мужчину, который поджег Mercedes-Benz по указанию

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, поджег чужой Mercedes-Benz по указаниям неизвестных, пообещавших ему списание долгов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, во вторник в полицию Петроградского района обратился житель одного из домов на проспекте Медиков. По его словам, в понедельник вечером на крытом паркинге неизвестный облил его автомобиль Mercedes-Benz горючей жидкостью и поджег. Ущерб составил около 10,5 миллиона рублей.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
"Двадцать четвертого декабря... сотрудниками уголовного розыска установлен и... задержан 21-летний житель Санкт-Петербурга. Предварительно установлено, что задержанный совершил поджог автомобиля, действуя по полученному через мессенджер указанию неизвестных, которые обещали ему за это списание долгов", – говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают причастных к организации поджога.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге женщины
16 июля, 11:07
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияMercedes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала