https://ria.ru/20251225/nikitin-2064684137.html
Транспортный комплекс России готов к Новому году, заявил Никитин
Транспортный комплекс России готов к Новому году, заявил Никитин - РИА Новости, 25.12.2025
Транспортный комплекс России готов к Новому году, заявил Никитин
Транспортный комплекс России готов к Новому году, заявил РИА Новости глава Минтранса РФ Андрей Никитин. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T17:43:00+03:00
2025-12-25T17:43:00+03:00
2025-12-25T17:43:00+03:00
россия
андрей никитин (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991524790_0:139:3074:1868_1920x0_80_0_0_e58b58d327848a0544216e91c642e625.jpg
https://ria.ru/20251222/transport-2063937303.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991524790_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3430a2e2d18cdd802326582b881ad3ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей никитин (политик)
Россия, Андрей Никитин (политик)
Транспортный комплекс России готов к Новому году, заявил Никитин
Никитин: транспортный комплекс России готов к Новому году