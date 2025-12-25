Рейтинг@Mail.ru
Транспортный комплекс России готов к Новому году, заявил Никитин
25.12.2025
17:43 25.12.2025
Транспортный комплекс России готов к Новому году, заявил Никитин
Транспортный комплекс России готов к Новому году, заявил Никитин

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Транспортный комплекс России готов к Новому году, заявил РИА Новости глава Минтранса РФ Андрей Никитин.
"Безусловно", - сказал Никитин, отвечая на вопрос о том, готов ли транспортный комплекс страны к Новому году.
