Загрязнение русла реки Яуза в Москве ликвидировали
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:16 25.12.2025 (обновлено: 13:20 26.12.2025)
Загрязнение русла реки Яуза в Москве ликвидировали
Загрязнение русла реки Яуза в Москве ликвидировано после разлива маслянистого вещества, угрозы для жизнедеятельности флоры и фауны нет
москва
происшествия, москва, алексей шапошников, мосводосток, московская городская дума, московский зоопарк
© Фото : Мосводосток/TelegramЛиквидация загрязнения русла реки Яуза после разлива маслянистого вещества в Москве
© Фото : Мосводосток/Telegram
Ликвидация загрязнения русла реки Яуза после разлива маслянистого вещества в Москве
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Загрязнение русла реки Яуза в Москве ликвидировано после разлива маслянистого вещества, угрозы для жизнедеятельности флоры и фауны нет, сообщается в Telegram-канале ГУП "Мосводосток".
Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что в среду на участке реки Яуза зафиксировано загрязнение водной поверхности, где пострадали птицы. Сотрудники ГУП "Мосводосток" обследовали русло и установили, что маслянистое вещество поступило из оголовка коллектора. Пострадавшие утки были переданы Московскому зоопарку.
"Загрязнение русла реки Яуза ликвидировано. После получения сообщения о наличии масляных следов на реке Яуза оперативные бригады "Мосводостока" прибыли на место для обследования участка акватории в районе улицы Менжинского. В ходе осмотра зафиксированы остаточные следы масляной пленки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для локализации загрязнения специалисты выполнили обработку зеркала воды специализированным средством, а также установили дополнительное боновое заграждение.
"Специалисты ГУП "Мосводосток" продолжат контролировать ситуацию по указанному адресу. Угроза для жизнедеятельности флоры и фауны отсутствует", - добавляется в сообщении.
