Загрязнение русла реки Яуза в Москве ликвидировали
25 дек
Загрязнение русла реки Яуза в Москве ликвидировали
Загрязнение русла реки Яуза в Москве ликвидировано после разлива маслянистого вещества, угрозы для жизнедеятельности флоры и фауны нет, сообщается в... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-25T13:16:00+03:00
2025-12-25T13:16:00+03:00
2025-12-26T13:20:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
происшествия
москва
алексей шапошников
мосводосток
московская городская дума
московский зоопарк
https://ria.ru/20251225/moskva-2064554896.html
https://ria.ru/20251224/stantsiya-2064311788.html
москва
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Загрязнение русла реки Яуза в Москве ликвидировано после разлива маслянистого вещества, угрозы для жизнедеятельности флоры и фауны нет, сообщается в Telegram-канале ГУП "Мосводосток".
Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что в среду на участке реки Яуза зафиксировано загрязнение водной поверхности, где пострадали птицы. Сотрудники ГУП "Мосводосток" обследовали русло и установили, что маслянистое вещество поступило из оголовка коллектора. Пострадавшие утки были переданы Московскому зоопарку.
"Загрязнение русла реки Яуза ликвидировано. После получения сообщения о наличии масляных следов на реке Яуза оперативные бригады "Мосводостока" прибыли на место для обследования участка акватории в районе улицы Менжинского. В ходе осмотра зафиксированы остаточные следы масляной пленки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для локализации загрязнения специалисты выполнили обработку зеркала воды специализированным средством, а также установили дополнительное боновое заграждение.
"Специалисты ГУП "Мосводосток" продолжат контролировать ситуацию по указанному адресу. Угроза для жизнедеятельности флоры и фауны отсутствует", - добавляется в сообщении.