Загрязнение русла реки Яуза в Москве ликвидировали

Ликвидация загрязнения русла реки Яуза после разлива маслянистого вещества в Москве

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Загрязнение русла реки Яуза в Москве ликвидировано после разлива маслянистого вещества, угрозы для жизнедеятельности флоры и фауны нет, сообщается в Telegram-канале ГУП "Мосводосток".

Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что в среду на участке реки Яуза зафиксировано загрязнение водной поверхности, где пострадали птицы. Сотрудники ГУП "Мосводосток" обследовали русло и установили, что маслянистое вещество поступило из оголовка коллектора. Пострадавшие утки были переданы Московскому зоопарку.

"Загрязнение русла реки Яуза ликвидировано. После получения сообщения о наличии масляных следов на реке Яуза оперативные бригады "Мосводостока" прибыли на место для обследования участка акватории в районе улицы Менжинского. В ходе осмотра зафиксированы остаточные следы масляной пленки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для локализации загрязнения специалисты выполнили обработку зеркала воды специализированным средством, а также установили дополнительное боновое заграждение.