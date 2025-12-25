Песков: Россия продолжит общение с США в зависимости от решений Путина

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Москва продолжит общение с американцами в зависимости от решений президента РФ Владимира Путина по итогам анализа материалов, переданных главой Российского фона прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.