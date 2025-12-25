Рейтинг@Mail.ru
25.12.2025

Песков: Россия продолжит общение с США в зависимости от решений Путина
13:47 25.12.2025 (обновлено: 14:16 25.12.2025)
Песков: Россия продолжит общение с США в зависимости от решений Путина
Песков: Россия продолжит общение с США в зависимости от решений Путина - РИА Новости, 25.12.2025
Песков: Россия продолжит общение с США в зависимости от решений Путина
Москва продолжит общение с американцами в зависимости от решений президента РФ Владимира Путина по итогам анализа материалов, переданных главой Российского фона РИА Новости, 25.12.2025
россия, москва, кирилл дмитриев, владимир путин, дмитрий песков, в мире, сша, киев, российский фонд прямых инвестиций
Россия, Москва, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире, США, Киев, Российский фонд прямых инвестиций
Песков: Россия продолжит общение с США в зависимости от решений Путина

Песков: РФ продолжит общение с США по итогу анализа материалов Дмитриева

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Москва продолжит общение с американцами в зависимости от решений президента РФ Владимира Путина по итогам анализа материалов, переданных главой Российского фона прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По плану (мирного урегулирования - ред.) занимаемся анализом того, что передал Путину Дмитриев, занимаемся анализом этого материала, потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с материалами, переданными Дмитриевым.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
