Минтранс сделает все для минимизации задержек рейсов, заявил Никитин - РИА Новости, 25.12.2025
18:59 25.12.2025
Минтранс сделает все для минимизации задержек рейсов, заявил Никитин
Минтранс сделает все для минимизации задержек рейсов, заявил Никитин - РИА Новости, 25.12.2025
Минтранс сделает все для минимизации задержек рейсов, заявил Никитин
Минтранс РФ готов к новогодним нагрузкам, ведомство сделает все для минимизации задержек в праздничный период, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. РИА Новости, 25.12.2025
россия, андрей никитин (политик), министерство транспорта рф (минтранс россии), транспорт
Россия, Андрей Никитин (политик), Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Транспорт
Минтранс сделает все для минимизации задержек рейсов, заявил Никитин

Никитин: Минтранс сделает все для минимизации задержек в праздничный период

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вывеска на здании министерства транспорта РФ
Вывеска на здании министерства транспорта РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска на здании министерства транспорта РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Минтранс РФ готов к новогодним нагрузкам, ведомство сделает все для минимизации задержек в праздничный период, сообщил министр транспорта Андрей Никитин.
"Минтранс к новогодним нагрузкам готов, но мы еще 30 числа соберем все наши крупнейшие организации, все наши агентства и очень внимательно проговорим, как коллеги готовятся. Но докладывают мне, что готовятся, технику проверяем, смотрим все - справимся", - рассказал Никитин Telegram-каналу "Вы слушали маяк".
На вопрос на вопрос, что делать людям в случае возможных задержек рейсов из-за атак беспилотников, Никитин сказал: "Это зависит не от нас, а от требований безопасности. Мы сделаем все, чтобы эти задержки были минимальными".
Россия Андрей Никитин (политик) Министерство транспорта РФ (Минтранс России) Транспорт
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
