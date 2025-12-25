https://ria.ru/20251225/mintrans-2064709268.html
Минтранс сделает все для минимизации задержек рейсов, заявил Никитин
Минтранс РФ готов к новогодним нагрузкам, ведомство сделает все для минимизации задержек в праздничный период, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. РИА Новости, 25.12.2025
