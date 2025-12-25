Рейтинг@Mail.ru
Минтранс готов быстро решать проблемы в праздники, заявил Никитин - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/mintrans-2064706208.html
Минтранс готов быстро решать проблемы в праздники, заявил Никитин
Минтранс готов быстро решать проблемы в праздники, заявил Никитин - РИА Новости, 25.12.2025
Минтранс готов быстро решать проблемы в праздники, заявил Никитин
Министерство транспорта России готово быстро решать проблемы с безопасностью на транспорте в новогодние праздники в случае их возникновения, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T18:44:00+03:00
2025-12-25T18:44:00+03:00
общество
россия
андрей никитин (политик)
министерство транспорта рф (минтранс россии)
транспорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152054/30/1520543000_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d127387f43a0b94e9d73f90bf6a5dc4.jpg
https://ria.ru/20251225/nikitin-2064684137.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152054/30/1520543000_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1a02f14ec6627c51093eb96a296d58b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, андрей никитин (политик), министерство транспорта рф (минтранс россии), транспорт
Общество, Россия, Андрей Никитин (политик), Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Транспорт
Минтранс готов быстро решать проблемы в праздники, заявил Никитин

Никитин: Минтранс готов решать проблемы с безопасностью в новогодние праздники

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска на здании министерства транспорта РФ
Вывеска на здании министерства транспорта РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска на здании министерства транспорта РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Министерство транспорта России готово быстро решать проблемы с безопасностью на транспорте в новогодние праздники в случае их возникновения, заявил РИА Новости глава ведомства Андрей Никитин.
Он подчеркнул, что транспортный комплекс России готов к Новому году.
"Надеюсь, что проблем с безопасностью не будет. Но даже если они и возникнут, будем все решать максимально быстро", - сказал Никитин.
Автомобильное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Транспортный комплекс России готов к Новому году, заявил Никитин
Вчера, 17:43
 
ОбществоРоссияАндрей Никитин (политик)Министерство транспорта РФ (Минтранс России)Транспорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала