В метро во всех городах России хотят внедрить оплату по биометрии
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пассажиры в России к 2030 году должны получить возможность прохода по биометрии в метро во всех городах страны, выяснило РИА Новости, изучив актуализированную стратегию в области цифровой трансформации транспорта до 2030 года.
Ранее в четверг правительство РФ
утвердило актуализированную стратегию в области цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года.
"Результаты проекта… возможность прохода на объекты транспортной инфраструктуры с использованием биометрии во всех метрополитенах", - говорится в приложении к документу.
Там указывается также, что к 2026 году количество объектов транспортной инфраструктуры в РФ, на которых применяется биометрия, должно составить 70 штук, а к 2030 году - увеличиться в 10 раз, до 700 единиц.
На сегодняшний день в России функционирует 7 метрополитенов: в Москве
, Санкт-Петербурге
, Нижнем Новгороде
, Новосибирске
, Казани
, Самаре
и Екатеринбурге
.