В метро во всех городах России хотят внедрить оплату по биометрии

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пассажиры в России к 2030 году должны получить возможность прохода по биометрии в метро во всех городах страны, выяснило РИА Новости, изучив актуализированную стратегию в области цифровой трансформации транспорта до 2030 года.

Ранее в четверг правительство РФ утвердило актуализированную стратегию в области цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года.

"Результаты проекта… возможность прохода на объекты транспортной инфраструктуры с использованием биометрии во всех метрополитенах", - говорится в приложении к документу.