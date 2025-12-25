https://ria.ru/20251225/mechta-2064704369.html
Путину пожелали, чтобы в 2026 году его главная мечта сбылась
Путину пожелали, чтобы в 2026 году его главная мечта сбылась
Семья школьницы Варвары Смахтиной, новогоднюю мечту которой президент России Владимир Путин исполнил в рамках акции "Елка желаний", пожелала российскому лидеру,
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Семья школьницы Варвары Смахтиной, новогоднюю мечту которой президент России Владимир Путин исполнил в рамках акции "Елка желаний", пожелала российскому лидеру, чтобы в 2026 году его самая главная мечта сбылась.
в четверг созвонился со школьницей Варварой, которая в рамках акции "Елки желаний" загадала посетить Звездный городок
и ознакомиться с работой Центра подготовки космонавтов
. Ее желание исполнили. Дополнительно он организовал девочке посещение "Щелкунчика" в Большом театре
. Президент после общения с Варварой попросил передать трубку и ее маме Валерии
.
"Хочу спросить, как у вас проходят мероприятия запланированные, и есть ли какие-то дополнительные поручения?" - обратился Путин к маме школьницы.
В ответ Валерия поблагодарила российского лидера, команду "Роскосмоса
", Центр подготовки космонавтов и Центр управления полетами
.
"И хотела от себя лично, от Варюши и, конечно, от всех членов нашей семьи сказать Вам огромное спасибо за то, что Вы не только исполняете детские мечты, но зажигаете звезды в глазах и веру в сердце. И мы хотим Вам все вместе пожелать, чтобы Ваша самая главная мечта обязательно сбылась в 2026 году", - обратилась к Путину мама девочки.
Президент в этом году пообещал исполнить желания трех ребят. Он ранее уже исполнил мечту пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО, который хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС, после чего поговорил с ребенком по телефону.
Путин традиционно принимает участие во Всероссийской новогодней акции "Елка желаний", исполняя мечты маленьких россиян, которые их оставляют в открытках в виде новогодних шариков.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ
. За это время выполнили уже более 320 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.