Рейтинг@Mail.ru
Путину пожелали, чтобы в 2026 году его главная мечта сбылась - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:38 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/mechta-2064704369.html
Путину пожелали, чтобы в 2026 году его главная мечта сбылась
Путину пожелали, чтобы в 2026 году его главная мечта сбылась - РИА Новости, 25.12.2025
Путину пожелали, чтобы в 2026 году его главная мечта сбылась
Семья школьницы Варвары Смахтиной, новогоднюю мечту которой президент России Владимир Путин исполнил в рамках акции "Елка желаний", пожелала российскому лидеру, РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T18:38:00+03:00
2025-12-25T18:38:00+03:00
общество
россия
звездный городок
владимир путин
валерия (алла перфилова)
центр подготовки космонавтов
большой театр
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064690854_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7409623668d58a15f97dea032dcfe0ca.jpg
https://ria.ru/20251225/kosmonavt-2064698478.html
https://ria.ru/20251203/kaliningrad-2059570504.html
https://ria.ru/20251225/chernyshenko-2064542663.html
россия
звездный городок
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Телефонный разговор Путина с участницей благотворительной акции "Елка желаний"
Владимир Путин поговорил по телефону с Варварой Смахтиной из Москвы – участницей благотворительной акции «Ёлка желаний»
2025-12-25T18:38
true
PT6M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064690854_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ee5115619e0132be7cbd354ee150838e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, звездный городок, владимир путин, валерия (алла перфилова), центр подготовки космонавтов, большой театр, роскосмос
Общество, Россия, Звездный городок, Владимир Путин, Валерия (Алла Перфилова), Центр подготовки космонавтов, Большой театр, Роскосмос
Путину пожелали, чтобы в 2026 году его главная мечта сбылась

Путину пожелали, чтобы в 2026 году его самая главная мечта сбылась

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Семья школьницы Варвары Смахтиной, новогоднюю мечту которой президент России Владимир Путин исполнил в рамках акции "Елка желаний", пожелала российскому лидеру, чтобы в 2026 году его самая главная мечта сбылась.
Путин в четверг созвонился со школьницей Варварой, которая в рамках акции "Елки желаний" загадала посетить Звездный городок и ознакомиться с работой Центра подготовки космонавтов. Ее желание исполнили. Дополнительно он организовал девочке посещение "Щелкунчика" в Большом театре. Президент после общения с Варварой попросил передать трубку и ее маме Валерии.
Член основного экипажа космонавт Роскосмоса Олег Кононенко - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Космонавт Кононенко провел экскурсию для участницы "Елки желаний"
Вчера, 18:20
"Хочу спросить, как у вас проходят мероприятия запланированные, и есть ли какие-то дополнительные поручения?" - обратился Путин к маме школьницы.
В ответ Валерия поблагодарила российского лидера, команду "Роскосмоса", Центр подготовки космонавтов и Центр управления полетами.
"И хотела от себя лично, от Варюши и, конечно, от всех членов нашей семьи сказать Вам огромное спасибо за то, что Вы не только исполняете детские мечты, но зажигаете звезды в глазах и веру в сердце. И мы хотим Вам все вместе пожелать, чтобы Ваша самая главная мечта обязательно сбылась в 2026 году", - обратилась к Путину мама девочки.
Музей мирового океана в Калининграде - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Музей океана в Калининграде исполнит мечту мальчика с "Елки желаний"
3 декабря, 17:21
Президент в этом году пообещал исполнить желания трех ребят. Он ранее уже исполнил мечту пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО, который хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС, после чего поговорил с ребенком по телефону.
Путин традиционно принимает участие во Всероссийской новогодней акции "Елка желаний", исполняя мечты маленьких россиян, которые их оставляют в открытках в виде новогодних шариков.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнили уже более 320 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Чернышенко исполнит желания пятерых детей в рамках "Елки желаний"
Вчера, 11:28
 
ОбществоРоссияЗвездный городокВладимир ПутинВалерия (Алла Перфилова)Центр подготовки космонавтовБольшой театрРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала