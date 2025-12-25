Путину пожелали, чтобы в 2026 году его главная мечта сбылась

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Семья школьницы Варвары Смахтиной, новогоднюю мечту которой президент России Владимир Путин исполнил в рамках акции "Елка желаний", пожелала российскому лидеру, чтобы в 2026 году его самая главная мечта сбылась.

"Хочу спросить, как у вас проходят мероприятия запланированные, и есть ли какие-то дополнительные поручения?" - обратился Путин к маме школьницы.

"И хотела от себя лично, от Варюши и, конечно, от всех членов нашей семьи сказать Вам огромное спасибо за то, что Вы не только исполняете детские мечты, но зажигаете звезды в глазах и веру в сердце. И мы хотим Вам все вместе пожелать, чтобы Ваша самая главная мечта обязательно сбылась в 2026 году", - обратилась к Путину мама девочки.

Президент в этом году пообещал исполнить желания трех ребят. Он ранее уже исполнил мечту пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО, который хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС, после чего поговорил с ребенком по телефону.

Путин традиционно принимает участие во Всероссийской новогодней акции "Елка желаний", исполняя мечты маленьких россиян, которые их оставляют в открытках в виде новогодних шариков.