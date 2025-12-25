Парламентарий рассказал о перспективе использования мессенджера Max в Иране

ДОХА, 25 дек - РИА Новости, Юлия Троицкая. Возможное использование в Иране российского мессенджера Max вместо западных аналогов зависит от желания людей и соответствия программы международным и местным нормам, сказал РИА Новости член президиума парламента Ирана Алиреза Салими.