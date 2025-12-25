Рейтинг@Mail.ru
Парламентарий рассказал о перспективе использования мессенджера Max в Иране - РИА Новости, 25.12.2025
03:31 25.12.2025
Парламентарий рассказал о перспективе использования мессенджера Max в Иране
Парламентарий рассказал о перспективе использования мессенджера Max в Иране
в мире
иран
россия
катар
whatsapp inc.
google
telegram
иран
россия
катар
в мире, иран, россия, катар, whatsapp inc., google, telegram
В мире, Иран, Россия, Катар, WhatsApp Inc., Google, Telegram
ДОХА, 25 дек - РИА Новости, Юлия Троицкая. Возможное использование в Иране российского мессенджера Max вместо западных аналогов зависит от желания людей и соответствия программы международным и местным нормам, сказал РИА Новости член президиума парламента Ирана Алиреза Салими.
Парламентарий принял участие в работе Азиатской парламентской ассамблеи в Катаре.
"Иран - это свободная страна, и люди сами выбирают, как им общаться. Существуют определенные условия, которым должна соответствовать платформа для обмена сообщениями, например, иметь офисы в стране. Также существуют международные и глобальные регулятивные нормы, которые она должна соблюдать", - пояснил он в ответ на вопрос, насколько вероятно использование Max в Иране вместо других мессенджеров.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы объемом до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
Telegram был заблокирован в Иране по решению суда в апреле 2018 года, судебные органы сослались на жалобы со стороны граждан и несоблюдение мессенджером законодательства Ирана. Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) и Twitter были заблокированы в 2009 году на фоне протестов из-за президентских выборов, Instagram* (принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская) вместе с WhatsApp* был заблокирован на фоне протестов 2022 года, связанных с гибелью Махсы Амини после задержания полицией нравов, но позднее WhatsApp стал доступен. Доступ к YouTube был ограничен с 2012 года из-за фильма "Невинность мусульман", но до этого видеохостинг также подвергался блокировкам.
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
