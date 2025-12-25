Рейтинг@Mail.ru
Пользователи интернета считают, что имя Маска появится в деле Эпштейна - РИА Новости, 25.12.2025
01:57 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/mask-2064486302.html
Пользователи интернета считают, что имя Маска появится в деле Эпштейна
Пользователи интернета считают, что имя Маска появится в деле Эпштейна - РИА Новости, 25.12.2025
Пользователи интернета считают, что имя Маска появится в деле Эпштейна
Пользователи американской онлайн-платформы прогнозов Polymarket оценивают вероятность появления имени миллиардера Илона Маска в документах по делу покойного... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T01:57:00+03:00
2025-12-25T01:57:00+03:00
в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, илон маск, дональд трамп, фбр
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Илон Маск, Дональд Трамп, ФБР
Пользователи интернета считают, что имя Маска появится в деле Эпштейна

На Polymarket оценивают в 100% шанс появления имени Маска в деле Эпштейна

© AP Photo / Kevin LamarqueИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / Kevin Lamarque
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пользователи американской онлайн-платформы прогнозов Polymarket оценивают вероятность появления имени миллиардера Илона Маска в документах по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна в 100%, свидетельствуют данные сервиса.
Ранее минюст США заявил, что прокурор южного округа Нью-Йорка и Федеральное бюро расследований (ФБР) обнаружили свыше одного миллиона дополнительных документов, которые могут быть потенциально связаны с делом Эпштейна.
Плакат с изображением Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Минюст США расследует подлинность письма Эпштейна с упоминанием Трампа
23 декабря, 22:15
Согласно данным, пользователи Polymarket поставили на появление имени Маска в документах по делу около 1,64 миллиона долларов. Следом за ним идет шоумен Стивен Кольбер - пользователи поставили на его имя 2 миллиона долларов, вероятность появления его имени в документах по делу оценивается в 98%.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация президента США Дональда Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
CNN: в США ищут добровольцев для редактирования файлов Эпштейна
24 декабря, 11:23
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДжеффри ЭпштейнИлон МаскДональд ТрампФБР
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
