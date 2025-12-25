https://ria.ru/20251225/marochko-2064498840.html
ВСУ подтянули американские гаубицы под Красный Лиман, сообщил Марочко
ВСУ подтянули американские гаубицы под Красный Лиман, сообщил Марочко - РИА Новости, 25.12.2025
ВСУ подтянули американские гаубицы под Красный Лиман, сообщил Марочко
ВСУ подтянули американские 155-миллиметровые гаубицы М777 под Красный Лиман в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 25.12.2025
специальная военная операция на украине
красный лиман
донецкая народная республика
россия
андрей марочко
владимир путин
вооруженные силы украины
красный лиман
донецкая народная республика
россия
Новости
ru-RU
красный лиман, донецкая народная республика, россия, андрей марочко, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красный Лиман, Донецкая Народная Республика, Россия, Андрей Марочко, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
ВСУ подтянули американские гаубицы под Красный Лиман, сообщил Марочко
Марочко: ВСУ подтянули американские гаубицы M777 под Красный Лиман