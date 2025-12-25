Рейтинг@Mail.ru
Марочко рассказал, как боевики ВСУ саботируют выполнение боевых задач - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:03 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/marochko-2064496371.html
Марочко рассказал, как боевики ВСУ саботируют выполнение боевых задач
Марочко рассказал, как боевики ВСУ саботируют выполнение боевых задач - РИА Новости, 25.12.2025
Марочко рассказал, как боевики ВСУ саботируют выполнение боевых задач
Украинские военнослужащие целенаправленно пытаются заболеть для того, чтобы не выполнять боевые задачи на фронте, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T06:03:00+03:00
2025-12-25T06:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg
https://ria.ru/20251217/vsu-2062539884.html
украина
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_f2316b0567eb60fb32e8e7fef22056f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал, как боевики ВСУ саботируют выполнение боевых задач

Марочко: военные ВСУ стараются заболеть, чтобы не выполнять боевые задачи

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 25 дек - РИА Новости. Украинские военнослужащие целенаправленно пытаются заболеть для того, чтобы не выполнять боевые задачи на фронте, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Из доклада начальника медицинской службы одного из подразделений ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.), выполняющего задачи в Харьковской области, стало известно о том, что за последнее время резко возросло количество ОРЗ и других простудных заболеваний среди личного состава, находящегося на относительном удалении от ЛБС (линии боевого соприкосновения – ред.)", - заявил Марочко со ссылкой на свои источники.
По его словам, в ходе служебной проверки было установлено, что некоторые случаи гипотермии получены умышленно - военные ВСУ таким образом пытаются попасть в лазарет, а не на ЛБС для выполнения боевых задач.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Марочко рассказал о попытке ВСУ уничтожить группу своих солдат
17 декабря, 08:13
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала