МАГАТЭ надеется на соблюдение странами моратория на ядерные испытания

ВЕНА, 25 дек - РИА Новости, Светлана Берило. МАГАТЭ надеется, что ядерные державы продолжат придерживаться моратория на ядерные испытания, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
По его словам, представители МАГАТЭ в данный момент не видят риск того, что ключевые страны могут отказаться от фактического моратория на ядерные испытания. Он добавил, что лидеры великих держав время от времени обмениваются заявлениями: одни являются реакцией на чьи-то высказывания, другие носят более спонтанный характер. А МАГАТЭ, как правило, смотрит на факты, уточнил гендиректор.
"Мы надеемся, что этот мораторий, безусловно, продолжится", - сказал Гросси.
Президент США 30 октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания.