МАГАТЭ надеется на соблюдение странами моратория на ядерные испытания
25.12.2025
МАГАТЭ надеется на соблюдение странами моратория на ядерные испытания
МАГАТЭ надеется на соблюдение странами моратория на ядерные испытания
МАГАТЭ надеется, что ядерные державы продолжат придерживаться моратория на ядерные испытания, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 25.12.2025
МАГАТЭ надеется на соблюдение странами моратория на ядерные испытания

Гросси: МАГАТЭ надеется, что ядерные державы продолжат придерживаться моратория

ВЕНА, 25 дек - РИА Новости, Светлана Берило. МАГАТЭ надеется, что ядерные державы продолжат придерживаться моратория на ядерные испытания, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
По его словам, представители МАГАТЭ в данный момент не видят риск того, что ключевые страны могут отказаться от фактического моратория на ядерные испытания. Он добавил, что лидеры великих держав время от времени обмениваются заявлениями: одни являются реакцией на чьи-то высказывания, другие носят более спонтанный характер. А МАГАТЭ, как правило, смотрит на факты, уточнил гендиректор.
"Мы надеемся, что этот мораторий, безусловно, продолжится", - сказал Гросси.
Президент США 30 октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания.
Россия ответит на нарушение моратория на ядерные испытания, заявил Песков
30 октября
Заголовок открываемого материала