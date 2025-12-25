В Кремле анализируют материалы по Украине, переданные Дмитриевым

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В Кремле занимаются анализом тех материалов по урегулированию на Украине, которые передал президенту России Владимиру Путину глава РФПИ Кирилл Дмитриев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.