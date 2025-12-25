В Кремле анализируют материалы по Украине, переданные Дмитриевым

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В Кремле занимаются анализом тех материалов по урегулированию на Украине, которые передал президенту России Владимиру Путину глава РФПИ Кирилл Дмитриев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По плану (мирного урегулирования - ред.) занимаемся анализом того, что передал Путину Дмитриев, занимаемся анализом этого материала, потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
На минувших выходных спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
