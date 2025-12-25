Рейтинг@Mail.ru
В Кремле анализируют материалы по Украине, переданные Дмитриевым - РИА Новости, 25.12.2025
13:42 25.12.2025
В Кремле анализируют материалы по Украине, переданные Дмитриевым
В Кремле анализируют материалы по Украине, переданные Дмитриевым
2025-12-25T13:42:00+03:00
2025-12-25T13:42:00+03:00
россия
сша
киев
владимир путин
кирилл дмитриев
дмитрий песков
российский фонд прямых инвестиций
мирный план сша по украине
россия
сша
киев
украина
россия, сша, киев, владимир путин, кирилл дмитриев, дмитрий песков, российский фонд прямых инвестиций, мирный план сша по украине, украина, в мире
Россия, США, Киев, Владимир Путин, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков, Российский фонд прямых инвестиций, Мирный план США по Украине, Украина, В мире
В Кремле анализируют материалы по Украине, переданные Дмитриевым Путину

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В Кремле занимаются анализом тех материалов по урегулированию на Украине, которые передал президенту России Владимиру Путину глава РФПИ Кирилл Дмитриев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По плану (мирного урегулирования - ред.) занимаемся анализом того, что передал Путину Дмитриев, занимаемся анализом этого материала, потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
На минувших выходных спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел переговоры в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Россия США Киев Владимир Путин Кирилл Дмитриев Дмитрий Песков Российский фонд прямых инвестиций Мирный план США по Украине Украина В мире
 
 
Заголовок открываемого материала