Медкомиссия допустила Федяева к полету на МКС на американском корабле - РИА Новости, 25.12.2025
21:50 25.12.2025
Медкомиссия допустила Федяева к полету на МКС на американском корабле
Медкомиссия допустила Федяева к полету на МКС на американском корабле
россия
центр подготовки космонавтов
роскосмос
российская академия наук
международная космическая станция (мкс)
россия
россия, центр подготовки космонавтов, роскосмос, российская академия наук, международная космическая станция (мкс)
Россия, Центр подготовки космонавтов, Роскосмос, Российская академия наук, Международная космическая станция (МКС)
Медкомиссия допустила Федяева к полету на МКС на американском корабле

Космонавта Федяева, заменившего Артемьева, допустили к полету на Crew Dragon

© AP Photo / NASA/Joel KowskyАндрей Федяев
Андрей Федяев - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / NASA/Joel Kowsky
Андрей Федяев. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Медкомиссия допустила космонавта Андрея Федяева к полёту на американском корабле Crew Dragon и миссии на Международной космической станции (МКС), сообщил Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
"По заключению ГМК российский член экипажа USCV SpaceX Crew-12, космонавт "Роскосмоса" А.В. Федяев годен к выполнению космического полёта в рамках соглашения о перекрестных полётах. Старт корабля Crew Dragon запланирован не ранее середины февраля 2026 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦПК.
В состав комиссии вошли представители Центра подготовки космонавтов, Института медико-биологических проблем РАН, ФМБА России, Минобороны и Минздрава России.
Также комиссия приняла решение о годности космонавта "Роскосмоса" Сергея Тетерятникова к подготовке к космическому полету в составе экипажа.
РоссияЦентр подготовки космонавтовРоскосмосРоссийская академия наукМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
