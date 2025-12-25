Китай надеется на справедливую деловую среду для своих компаний в США

ПЕКИН, 25 дек - РИА Новости. Пекин надеется, что США обеспечат справедливую, открытую и недискриминационную деловую среду для работы китайских компаний, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь, комментируя ситуацию с соцсетью TikTok в США.

TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.