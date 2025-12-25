Рейтинг@Mail.ru
Китай надеется на справедливую деловую среду для своих компаний в США - РИА Новости, 25.12.2025
11:04 25.12.2025
Китай надеется на справедливую деловую среду для своих компаний в США
Китай надеется на справедливую деловую среду для своих компаний в США
Китай надеется на справедливую деловую среду для своих компаний в США
Пекин надеется, что США обеспечат справедливую, открытую и недискриминационную деловую среду для работы китайских компаний, заявила на брифинге в четверг...
Китай надеется на справедливую деловую среду для своих компаний в США

Пекин надеется, что США обеспечат справедливую деловую среду для китайских фирм

ПЕКИН, 25 дек - РИА Новости. Пекин надеется, что США обеспечат справедливую, открытую и недискриминационную деловую среду для работы китайских компаний, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь, комментируя ситуацию с соцсетью TikTok в США.
Ранее портал Axios со ссылкой на внутренний документ от гендиректора соцсети TikTok Чжоу Шоуцзы сообщил, что TikTok подписала сделку по продаже своих активов в США американским инвесторам. Согласно документу, сделка завершится 22 января. Отмечается, что 45% американских активов TikTok будут совместно принадлежать компаниям Oracle, Silver Lake и MGX.
"Надеемся, что США будут идти навстречу Китаю, добросовестно выполнять свои соответствующие обязательства, обеспечивать справедливую, открытую, прозрачную и недискриминационную деловую среду для непрерывной и стабильной работы китайских компаний в США", - сказала Хэ Юнцянь, комментируя ситуацию с TikTok в США, ее слова приводит Центральное телевидение Китая.
В конце сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о сделке по продаже соцсети TikTok американским инвесторам. Как отметил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время церемонии подписания, компания будет стоить примерно 14 миллиардов долларов после заключения сделки.
Ранее Трамп в телефонном разговоре с китайским лидером Си Цзиньпином заявил, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации для надлежащего решения вопроса с TikTok. Председатель КНР же отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
