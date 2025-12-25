https://ria.ru/20251225/khokkey-2064723230.html
Дубли Коршкова и Ливо помогли "Трактору" разгромить "Ладу" в матче КХЛ
Дубли Коршкова и Ливо помогли "Трактору" разгромить "Ладу" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Дубли Коршкова и Ливо помогли "Трактору" разгромить "Ладу" в матче КХЛ
Челябинский "Трактор" нанес разгромное поражение тольяттинской "Ладе" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 25.12.2025
2025-12-25T20:27:00+03:00
2025-12-25T20:27:00+03:00
2025-12-25T20:34:00+03:00
хоккей
спорт
тольятти
андрей светлаков
егор коршков
виталий кравцов
трактор
лада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053769457_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b9a5299fa7114d2d866cc2c30c2f9660.jpg
https://ria.ru/20251219/razin-2063437954.html
тольятти
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025