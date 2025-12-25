У Кержакова родился четвертый ребенок

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Бывший футболист сборной России по футболу Александр Кержаков сообщил о рождении ребенка.
"Самый лучший новогодний подарок в жизни от самого лучшего человека на земле!" - написал Кержаков в своем Telegram-канале, опубликовав фотографию из роддома.
Кержаков женат на Евгении Ледащевой, этот ребенок стал первым у супругов. Также у футболиста от предыдущих отношений остались дочь Дарья (2005), сыновья Игорь (2014) и Артемий (2017).
Кержакову 43 года, он объявил об уходе из футбола в 2017 году. После этого он работал в качестве тренера в сборной России U-17, "Томи", "Нижнем Новгороде", кипрской "Кармиотиссе", сербском "Спартаке" из Суботицы, а также в казахстанском "Кайрате". Будучи игроком он представлял петербургский "Зенит", московское "Динамо", а также швейцарский "Цюрих" и испанскую "Севилью", в составе которой выиграл Кубок УЕФА.