У Кержакова родился четвертый ребенок
Футбол
 
11:38 25.12.2025 (обновлено: 12:17 25.12.2025)
У Кержакова родился четвертый ребенок
У Кержакова родился четвертый ребенок
Бывший футболист сборной России по футболу Александр Кержаков сообщил о рождении ребенка. РИА Новости Спорт, 25.12.2025
спорт, александр кержаков, вокруг спорта
Футбол, Спорт, Александр Кержаков, Вокруг спорта
У Кержакова родился четвертый ребенок

У экс-футболиста сборной России Александра Кержакова родился сын

Александр Кержаков сообщил о рождении ребенка
Александр Кержаков сообщил о рождении ребенка - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : Telegram-канал Кержакова
Александр Кержаков сообщил о рождении ребенка
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Бывший футболист сборной России по футболу Александр Кержаков сообщил о рождении ребенка.
«
"Самый лучший новогодний подарок в жизни от самого лучшего человека на земле!" - написал Кержаков в своем Telegram-канале, опубликовав фотографию из роддома.
Кержаков женат на Евгении Ледащевой, этот ребенок стал первым у супругов. Также у футболиста от предыдущих отношений остались дочь Дарья (2005), сыновья Игорь (2014) и Артемий (2017).
Кержакову 43 года, он объявил об уходе из футбола в 2017 году. После этого он работал в качестве тренера в сборной России U-17, "Томи", "Нижнем Новгороде", кипрской "Кармиотиссе", сербском "Спартаке" из Суботицы, а также в казахстанском "Кайрате". Будучи игроком он представлял петербургский "Зенит", московское "Динамо", а также швейцарский "Цюрих" и испанскую "Севилью", в составе которой выиграл Кубок УЕФА.
Кержаков опубликовал письмо ФИФА по поводу спорного гола в ворота Германии
21 декабря, 12:37
 
Футбол
 
