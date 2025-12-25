https://ria.ru/20251225/katastrofa-2064675220.html
В Казахстане назвали возможную причину крушения самолета AZAL
В Казахстане назвали возможную причину крушения самолета AZAL - РИА Новости, 25.12.2025
В Казахстане назвали возможную причину крушения самолета AZAL
Борт AZAL был, предположительно, поврежден поражающими элементами боевой части, принадлежность которых не установлена, говорится в опубликованном минтрансом... РИА Новости, 25.12.2025
В Казахстане назвали возможную причину крушения самолета AZAL
Минтранс Казахстана считает, что борт AZAL был поврежден поражающими элементами
АСТАНА, 25 дек - РИА Новости. Борт AZAL был, предположительно, поврежден поражающими элементами боевой части, принадлежность которых не установлена, говорится в опубликованном минтрансом Казахстана промежуточном отчете по расследованию катастрофы самолета Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау.
"Повреждения воздушного судна предположительно были вызваны поражающими элементами боевой части, однако их принадлежность установить не удалось", - сказано в документе.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Как заявил в октябре на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым президент России Владимир Путин, одной из причин трагедии стали украинские беспилотники. Он рассказал, что Россия в тот день преследовала три украинских беспилотника, которые пересекли границу страны. Две ракеты, которые были выпущены российской системой ПВО, не поразили самолёт AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах, и борт задело не поражающими элементами, а обломками, поэтому пилот воспринял это как столкновение со стаей птиц. Экипажу было предложено совершить посадку в Махачкале, но он решил вернуться в аэропорт базирования. Путин также заявил, что Россия сделает все необходимое в части компенсаций в связи с крушением самолета AZAL.