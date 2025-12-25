Рейтинг@Mail.ru
В Иране обсуждают снятие ограничений на соцсети и мессенджеры
13:53 25.12.2025
В Иране обсуждают снятие ограничений на соцсети и мессенджеры
В Иране обсуждают снятие ограничений на соцсети и мессенджеры - РИА Новости, 25.12.2025
В Иране обсуждают снятие ограничений на соцсети и мессенджеры
Верховный совет по киберпространству Ирана обсуждает разблокировку в стране соцсетей и популярных мессенджеров
в мире
иран
россия
сша
telegram
youtube
whatsapp inc.
в мире, иран, россия, сша, telegram, youtube, whatsapp inc.
В мире, Иран, Россия, США, Telegram, YouTube, WhatsApp Inc.
В Иране обсуждают снятие ограничений на соцсети и мессенджеры

В Иране обсуждают разблокировку соцсетей и популярных мессенджеров

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
ДОХА, 25 дек - РИА Новости, Юлия Троицкая. Верховный совет по киберпространству Ирана обсуждает разблокировку в стране соцсетей и популярных мессенджеров, заявил РИА Новости в кулуарах заседания Азиатской парламентской ассамблеи член президиума парламента Ирана Алиреза Салими.
"Ограничения на использование в Иране западных соцсетей и программ по обмену сообщениями неслучайны. Западные медиа направляют свою пропаганду на Иран, существует огромное давление этих стран на Иран, ради чего этого они и хотят использовать эти платформы. Решения по работе мессенджеров в Иране принимает не только парламент, но и Верховный совет по киберпространству, который ответственен за этот вопрос и отслеживает его. Мы обсуждаем возможность убрать эти ограничения в рамках совета", - сказал Салими.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Госдуме оценили перспективы блокировки Telegram
23 декабря, 18:27
При этом он высказал удивление, почему мировое внимание в связи с запретом ряда соцсетей сосредоточено только на Иране, когда в каждой стране есть свои правила регулирования этой отрасли, в том числе сами США заблокировали отдельные китайские мессенджеры.
Ранее иранские СМИ сообщали, что власти страны изучают вопрос снятия ограничений на использование таких соцсетей и интернет-платформ, как Telegram, YouTube, Instagram*
Telegram был заблокирован в Иране по решению суда в апреле 2018 года из-за несоблюдения компанией законодательства. Facebook* и Twitter были заблокированы в 2009 году на фоне протестов из-за президентских выборов. Такая же участь постигла Instagram вместе с WhatsApp на фоне протестов 2022 года, связанных с гибелью Махсы Амини после задержания полицией нравов, позднее WhatsApp стал доступен. Доступ к YouTube ограничен с 2012 года из-за фильма "Невинность мусульман", но до этого видеохостинг также подвергался блокировкам.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp
22 декабря, 16:55
 
