В Иране обсуждают снятие ограничений на соцсети и мессенджеры

ДОХА, 25 дек - РИА Новости, Юлия Троицкая. Верховный совет по киберпространству Ирана обсуждает разблокировку в стране соцсетей и популярных мессенджеров, заявил РИА Новости в кулуарах заседания Азиатской парламентской ассамблеи член президиума парламента Ирана Алиреза Салими.
"Ограничения на использование в Иране западных соцсетей и программ по обмену сообщениями неслучайны. Западные медиа направляют свою пропаганду на Иран, существует огромное давление этих стран на Иран, ради чего этого они и хотят использовать эти платформы. Решения по работе мессенджеров в Иране принимает не только парламент, но и Верховный совет по киберпространству, который ответственен за этот вопрос и отслеживает его. Мы обсуждаем возможность убрать эти ограничения в рамках совета", - сказал Салими.
При этом он высказал удивление, почему мировое внимание в связи с запретом ряда соцсетей сосредоточено только на Иране, когда в каждой стране есть свои правила регулирования этой отрасли, в том числе сами США заблокировали отдельные китайские мессенджеры.
Telegram был заблокирован в Иране по решению суда в апреле 2018 года из-за несоблюдения компанией законодательства. Facebook* и Twitter были заблокированы в 2009 году на фоне протестов из-за президентских выборов. Такая же участь постигла Instagram вместе с WhatsApp на фоне протестов 2022 года, связанных с гибелью Махсы Амини после задержания полицией нравов, позднее WhatsApp стал доступен. Доступ к YouTube ограничен с 2012 года из-за фильма "Невинность мусульман", но до этого видеохостинг также подвергался блокировкам.
