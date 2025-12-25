Подсчитано, достигнет ли производство черной икры в России рекордов СССР

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Производство черной икры в России растет и в этом году достигнет порядка 88 тонн, однако вернуться к показателям СССР в обозримом будущем вряд ли получится, рассказал РИА Новости председатель Рыбного союза Александр Панин.