Подсчитано, достигнет ли производство черной икры в России рекордов СССР

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Производство черной икры в России растет и в этом году достигнет порядка 88 тонн, однако вернуться к показателям СССР в обозримом будущем вряд ли получится, рассказал РИА Новости председатель Рыбного союза Александр Панин.
"В 2025 году объем выпуска черной икры в России, по прогнозам Рыбного союза, может достичь 88 тонн, что будет выше уровня 2024 года, когда было произведено порядка 82 тонн. Конечно, это цифры не сопоставимы с рекордными объемами Советского Союза, когда удавалось производить около 2,3 тысячи тонн, и к таким результатам в обозримом будущем вряд ли получится вернуться", - сказал он.
Глава ВАРПЭ назвал справедливую стоимость красной икры
21 декабря, 07:55
Панин объяснил, что вылов осетровых в Каспийском море осуществляли не только Россия, но и другие страны Каспия. Но уже много лет коммерческий промысел осетровых запрещен. Черная икра, которая продается легально, может быть только из выращенных осетровых.
Он отметил, что осетроводство в России развивается и объемы растут, но популяцию диких осетровых предстоит восстанавливать долгое время.
Промышленный вылов осетровых запрещен в России, кроме того, мораторий на коммерческий промысел введен всеми прикаспийскими странами (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан) на основе договоренности в рамках межведомственной Комиссии по водным биоресурсам Каспийского моря. Комиссия создана для реализации Соглашения о сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов Каспийского моря от 29 сентября 2014 года.
Россияне в этом году покупают красную икру по полкило
17 декабря, 03:15