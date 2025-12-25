Рейтинг@Mail.ru
Подсчитано, достигнет ли производство черной икры в России рекордов СССР - РИА Новости, 25.12.2025
03:04 25.12.2025
Подсчитано, достигнет ли производство черной икры в России рекордов СССР
Производство черной икры в России растет и в этом году достигнет порядка 88 тонн, однако вернуться к показателям СССР в обозримом будущем вряд ли получится,... РИА Новости, 25.12.2025
экономика, россия, каспийское море, ссср
Подсчитано, достигнет ли производство черной икры в России рекордов СССР

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Производство черной икры в России растет и в этом году достигнет порядка 88 тонн, однако вернуться к показателям СССР в обозримом будущем вряд ли получится, рассказал РИА Новости председатель Рыбного союза Александр Панин.
"В 2025 году объем выпуска черной икры в России, по прогнозам Рыбного союза, может достичь 88 тонн, что будет выше уровня 2024 года, когда было произведено порядка 82 тонн. Конечно, это цифры не сопоставимы с рекордными объемами Советского Союза, когда удавалось производить около 2,3 тысячи тонн, и к таким результатам в обозримом будущем вряд ли получится вернуться", - сказал он.
Панин объяснил, что вылов осетровых в Каспийском море осуществляли не только Россия, но и другие страны Каспия. Но уже много лет коммерческий промысел осетровых запрещен. Черная икра, которая продается легально, может быть только из выращенных осетровых.
Он отметил, что осетроводство в России развивается и объемы растут, но популяцию диких осетровых предстоит восстанавливать долгое время.
Промышленный вылов осетровых запрещен в России, кроме того, мораторий на коммерческий промысел введен всеми прикаспийскими странами (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан) на основе договоренности в рамках межведомственной Комиссии по водным биоресурсам Каспийского моря. Комиссия создана для реализации Соглашения о сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов Каспийского моря от 29 сентября 2014 года.
