Костромской губернатор Ситников принял участие в заседании Госсовета

КОСТРОМА, 25 дек – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников принял участие в заседании Госсовета, посвященного вопросам подготовки кадров для экономики РФ, сообщает пресс-служба администрации региона.

В четверг, открывая заседание Госсовета, президент России Владимир Путин отметил фундаментальность решения кадровых вопросов для устойчивого развития страны, укрепления ее суверенитета. Глава государства обозначил ключевые задачи, в числе которых необходимость адаптации системы подготовки специалистов под новые технологические реалии, подготовка социалистов с современными компетенциями, востребованных в ключевых отраслях экономики.

В заседании принял участие губернатор Костромской области.

"Губернаторы очень хорошо знают все проблемы, многие понимают, как эти проблемы разрешать. И Госсовет является той самой площадкой, которая позволяет эти вопросы в присутствии президента выровнять, регулировать, привести в порядок. Все мы прекрасно понимаем, что кадры сегодня востребованы, рынок труда напряжен. От того, как сработают регионы, как сработает высшая школа в подготовке кадров, будет зависеть будущее всей страны", - сказал Ситников в эфире телеканала "Россия 24".

В администрации Костромской области подчеркивают, что в регионе наработан позитивный опыт в вопросе подготовки кадров.

"По инициативе губернатора Сергея Ситникова регион на протяжении последних лет ведет системную работу по переориентации системы обучения и подготовки кадров под потребности предприятий. Выстроено взаимодействие между учебными заведениями, профильными областными ведомствами и работодателями", - говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

Отмечается, что учебные заведения Костромской области увеличивают набор на востребованные специальности, открывают новые направления подготовки. Так, в 2024-2025 годах в учреждениях профобразования открыто 20 новых профессий и специальностей, в том числе восемь - в 2025 году. В соответствии с потребностью предприятий реализована тенденция приоритета технических специальностей, их доля в приеме на обучение составила 74%. Предприятиями подписано более 150 соглашений о сотрудничестве с учреждениями профобразования. Производственники принимают студентов на практику, участвуют в разработке образовательных программ.

"Важное направление - популяризация рабочих профессий. В 2025 году 56% девятиклассников Костромской области выбрали для поступления учреждения среднего профессионального образования. По итогам 2024 года Костромская область вошла в пятерку лидеров по количеству заключенных договоров о целевом обучении на портале "Работа в России", - сообщают в областной администрации.