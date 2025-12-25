Рейтинг@Mail.ru
Костромской губернатор Ситников принял участие в заседании Госсовета
Костромская область
Костромская область
 
19:59 25.12.2025
Костромской губернатор Ситников принял участие в заседании Госсовета
Костромской губернатор Ситников принял участие в заседании Госсовета
КОСТРОМА, 25 дек – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников принял участие в заседании Госсовета, посвященного вопросам подготовки кадров для экономики РФ, сообщает пресс-служба администрации региона.
В четверг, открывая заседание Госсовета, президент России Владимир Путин отметил фундаментальность решения кадровых вопросов для устойчивого развития страны, укрепления ее суверенитета. Глава государства обозначил ключевые задачи, в числе которых необходимость адаптации системы подготовки специалистов под новые технологические реалии, подготовка социалистов с современными компетенциями, востребованных в ключевых отраслях экономики.
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Программа использования БАС разработана и внедрена в Костромской области
20 декабря, 16:02
В заседании принял участие губернатор Костромской области.
"Губернаторы очень хорошо знают все проблемы, многие понимают, как эти проблемы разрешать. И Госсовет является той самой площадкой, которая позволяет эти вопросы в присутствии президента выровнять, регулировать, привести в порядок. Все мы прекрасно понимаем, что кадры сегодня востребованы, рынок труда напряжен. От того, как сработают регионы, как сработает высшая школа в подготовке кадров, будет зависеть будущее всей страны", - сказал Ситников в эфире телеканала "Россия 24".
В администрации Костромской области подчеркивают, что в регионе наработан позитивный опыт в вопросе подготовки кадров.
"По инициативе губернатора Сергея Ситникова регион на протяжении последних лет ведет системную работу по переориентации системы обучения и подготовки кадров под потребности предприятий. Выстроено взаимодействие между учебными заведениями, профильными областными ведомствами и работодателями", - говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Костромской губернатор держит на контроле вопрос доступности лекарств
20 декабря, 15:36
Отмечается, что учебные заведения Костромской области увеличивают набор на востребованные специальности, открывают новые направления подготовки. Так, в 2024-2025 годах в учреждениях профобразования открыто 20 новых профессий и специальностей, в том числе восемь - в 2025 году. В соответствии с потребностью предприятий реализована тенденция приоритета технических специальностей, их доля в приеме на обучение составила 74%. Предприятиями подписано более 150 соглашений о сотрудничестве с учреждениями профобразования. Производственники принимают студентов на практику, участвуют в разработке образовательных программ.
"Важное направление - популяризация рабочих профессий. В 2025 году 56% девятиклассников Костромской области выбрали для поступления учреждения среднего профессионального образования. По итогам 2024 года Костромская область вошла в пятерку лидеров по количеству заключенных договоров о целевом обучении на портале "Работа в России", - сообщают в областной администрации.
Кроме того, по программам среднего профессионального образования в 2025 году с абитуриентами и студентами первого курса заключено 650 договоров о целевом обучении, что почти на 100 человек больше, чем годом ранее. По итогам приемной кампании в Костромской области все 100% первокурсников, поступивших на педагогические и медицинские направления подготовки, – целевики, подчеркивается в сообщении.
Памятник Юрию Долгорукому в Костроме - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В Костромской области рассказали о кадровой программе для бойцов СВО
20 декабря, 15:29
 
Костромская область, Россия, Сергей Ситников, Владимир Путин
 
 
