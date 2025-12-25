https://ria.ru/20251225/grossi-2064534833.html
Гросси считает роль России незаменимой для режима нераспространения
МАГАТЭ считает роль России незаменимой для сохранения режима нераспространения, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 25.12.2025
