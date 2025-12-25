Рейтинг@Mail.ru
Гросси считает роль России незаменимой для режима нераспространения - РИА Новости, 25.12.2025
11:05 25.12.2025 (обновлено: 11:08 25.12.2025)
Гросси считает роль России незаменимой для режима нераспространения
Гросси считает роль России незаменимой для режима нераспространения
МАГАТЭ считает роль России незаменимой для сохранения режима нераспространения, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 25.12.2025
россия, магатэ, в мире, ссср, сша, рафаэль гросси
Россия, МАГАТЭ, В мире, СССР, США, Рафаэль Гросси
Гросси считает роль России незаменимой для режима нераспространения

РИА Новости: Гросси считает роль РФ незаменимой для режима нераспространения

ВЕНА, 25 дек - РИА Новости, Светлана Берило. МАГАТЭ считает роль России незаменимой для сохранения режима нераспространения, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
По мнению собеседника агентства, Россия всегда очень четко поддерживала режим нераспространения.
"У России незаменимая роль", - отметил Гросси. Но как именно и когда ее играть - российская сторона решает сама, добавил он.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.
Гросси заявил, что не будет указывать пальцем на виновных в ударах по ЗАЭС
22 декабря, 03:44
22 декабря, 03:44
 
РоссияМАГАТЭВ миреСССРСШАРафаэль Гросси
 
 
