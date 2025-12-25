Рейтинг@Mail.ru
Гросси отметил отсутствие признаков подготовки стран к ядерным испытаний - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:20 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/grossi-2064494570.html
Гросси отметил отсутствие признаков подготовки стран к ядерным испытаний
Гросси отметил отсутствие признаков подготовки стран к ядерным испытаний - РИА Новости, 25.12.2025
Гросси отметил отсутствие признаков подготовки стран к ядерным испытаний
МАГАТЭ не видит признаков подготовки ядерных держав к возобновлению ядерных испытаний, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T05:20:00+03:00
2025-12-25T05:20:00+03:00
в мире
россия
сша
рафаэль гросси
дональд трамп
владимир путин
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044628574_0:309:2047:1460_1920x0_80_0_0_fd52d5e5e7371d7c154226d5a66b534d.jpg
https://ria.ru/20251223/likhachev-2064140241.html
https://ria.ru/20251223/grossi-2063982819.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044628574_0:326:2047:1861_1920x0_80_0_0_b6747e2045d4cbeeb454b4e710a24329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, рафаэль гросси, дональд трамп, владимир путин, магатэ
В мире, Россия, США, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, Владимир Путин, МАГАТЭ
Гросси отметил отсутствие признаков подготовки стран к ядерным испытаний

Гросси: МАГАТЭ не видит признаков подготовки стран к возобновлению испытаний ЯО

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 25 дек - РИА Новости, Светлана Берило. МАГАТЭ не видит признаков подготовки ядерных держав к возобновлению ядерных испытаний, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"То, что я вижу, - это то, что лидеры великих держав время от времени обмениваются заявлениями: одни являются реакцией на чьи-то высказывания, другие носят более спонтанный характер. А мы, как правило, смотрим на факты. И с точки зрения ядерных испытаний мы в данный момент не видим ничего подобного", - сказал Гросси.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Гросси доводит позицию России по ЗАЭС до других стран, заявил Лихачев
23 декабря, 17:07
Президент США Дональд Трамп 30 октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания.
Президент РФ Владимир Путин 5 ноября провел заседание Совбеза РФ. Министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Гросси не исключил, что посетит Бушерскую АЭС в Иране
23 декабря, 02:44
 
В миреРоссияСШАРафаэль ГроссиДональд ТрампВладимир ПутинМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала