Гросси отметил отсутствие признаков подготовки стран к ядерным испытаний

ВЕНА, 25 дек - РИА Новости, Светлана Берило. МАГАТЭ не видит признаков подготовки ядерных держав к возобновлению ядерных испытаний, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"То, что я вижу, - это то, что лидеры великих держав время от времени обмениваются заявлениями: одни являются реакцией на чьи-то высказывания, другие носят более спонтанный характер. А мы, как правило, смотрим на факты. И с точки зрения ядерных испытаний мы в данный момент не видим ничего подобного", - сказал Гросси.
Президент США Дональд Трамп 30 октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания.
Президент РФ Владимир Путин 5 ноября провел заседание Совбеза РФ. Министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
