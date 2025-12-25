Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники Московского метрополитена получили государственные награды
19:51 25.12.2025 (обновлено: 20:06 25.12.2025)
Сотрудники Московского метрополитена получили государственные награды
россия, андрей никитин (политик), владимир путин, московский метрополитен
Россия, Андрей Никитин (политик), Владимир Путин, Московский метрополитен
Сотрудники Московского метрополитена получили государственные награды

© Фото : Дептранс Москвы/TelegramСотрудники Московского метрополитена получили государственные награды
© Фото : Дептранс Москвы/Telegram
Сотрудники Московского метрополитена получили государственные награды
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Шестьдесят пять сотрудников Московского метрополитена удостоили государственных наград России, сообщает столичный департамент транспорта.
"Шестьдесят пять сотрудников Московского метрополитена удостоены государственных наград Российской Федерации", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
Департамент отмечает, что награды работникам вручил министр транспорта РФ Андрей Никитин, церемонию приурочили к 90-летию Московского метро.
"Сотрудники получили медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, почетное звание "Заслуженный работник транспорта Российской Федерации", почетное звание "Заслуженный строитель Российской Федерации", благодарность президента Российской Федерации (Владимира Путина)", - добавляется в сообщении департамента транспорта.
Поезд Москва-2024 на форуме-фестивале Территория будущего. Москва 2030 - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Транспорт будущего: как поезд "Москва-2024" меняет жизнь пассажиров
Россия Андрей Никитин (политик) Владимир Путин Московский метрополитен
 
 
