Сотрудники Московского метрополитена получили государственные награды
Сотрудники Московского метрополитена получили государственные награды
Шестьдесят пять сотрудников Московского метрополитена удостоили государственных наград России, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T19:51:00+03:00
2025-12-25T19:51:00+03:00
2025-12-25T20:06:00+03:00
россия
андрей никитин (политик)
владимир путин
московский метрополитен
россия
Новости
Россия, Андрей Никитин (политик), Владимир Путин, Московский метрополитен
