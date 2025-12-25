Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме посоветовали переходить на российские почтовые сервисы - РИА Новости, 25.12.2025
12:45 25.12.2025
В Госдуме посоветовали переходить на российские почтовые сервисы
В Госдуме посоветовали переходить на российские почтовые сервисы - РИА Новости, 25.12.2025
В Госдуме посоветовали переходить на российские почтовые сервисы
Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин рекомендовал россиянам менять адрес электронной... РИА Новости, 25.12.2025
общество
антон горелкин
google
госдума рф
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин рекомендовал россиянам менять адрес электронной почты не внутри контура Gmail, а переходить на российские почтовые сервисы.
Google добавила возможность менять адрес электронной почты в учетных записях - это доступно для пользователей, чей адрес заканчивается на @gmail.com, соответствующая информация появилась на справочной странице Google.
"Российским пользователям я всё же бы рекомендовал менять адрес не внутри контура Gmail, а переезжать на российские почтовые сервисы. В наступающем году это может оказаться важно", - написал он в своем канале на платформе Max.
Общество Антон Горелкин Google Госдума РФ
 
 
