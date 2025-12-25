https://ria.ru/20251225/gosduma-2064564259.html
В Госдуме посоветовали переходить на российские почтовые сервисы
В Госдуме посоветовали переходить на российские почтовые сервисы - РИА Новости, 25.12.2025
В Госдуме посоветовали переходить на российские почтовые сервисы
Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин рекомендовал россиянам менять адрес электронной... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T12:45:00+03:00
2025-12-25T12:45:00+03:00
2025-12-25T12:45:00+03:00
общество
антон горелкин
google
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155041/96/1550419666_0:0:3056:1720_1920x0_80_0_0_e04bad3c3c7cca70aef0f20390e1c920.jpg
https://ria.ru/20251223/messendzher-2064165002.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155041/96/1550419666_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_440513507fbd3101f023be06bd1a59ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, антон горелкин, google, госдума рф
Общество, Антон Горелкин, Google, Госдума РФ
В Госдуме посоветовали переходить на российские почтовые сервисы
Депутат Горелкин призвал россиян переходить на отечественные почтовые сервисы