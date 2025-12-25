Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили компенсировать аренду жилья студентам и пенсионерам - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:08 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/gosduma-2064492075.html
В Госдуме предложили компенсировать аренду жилья студентам и пенсионерам
В Госдуме предложили компенсировать аренду жилья студентам и пенсионерам - РИА Новости, 25.12.2025
В Госдуме предложили компенсировать аренду жилья студентам и пенсионерам
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили ввести налоговый вычет для социально уязвимых россиян с расходов на аренду жилья. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T04:08:00+03:00
2025-12-25T04:08:00+03:00
жилье
яна лантратова
госдума рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
справедливая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
https://ria.ru/20251225/gosduma-2064481545.html
https://ria.ru/20251215/dolina-2062123465.html
https://realty.ria.ru/20251209/gosduma-2060785351.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, яна лантратова, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), справедливая россия
Жилье, Яна Лантратова, Госдума РФ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Справедливая Россия
В Госдуме предложили компенсировать аренду жилья студентам и пенсионерам

Депутаты СР предложили компенсировать аренду жилья студентам и пенсионерам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили ввести налоговый вычет для социально уязвимых россиян с расходов на аренду жилья.
Обращение на имя министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
Жилые дома в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Госдуме рассказали, стоит ли регулировать цены на жилье
Вчера, 00:35
"В целях снижения финансовой нагрузки на граждан и стимулирования решения жилищного вопроса предлагаем рассмотреть закрепления за социально не защищенными категориями населения (студентами, пенсионерами, инвалидами всех групп) права на налоговый вычет в размере фактически понесенных расходов на аренду жилья", - сказано в письме.
Размер вычета, согласно инициативе, может быть ограничен суммой, эквивалентной 50% от среднерыночной стоимости аренды в регионе.
"Съёмная квартира сегодня стоит немалых денег. Для иногородних студентов и семей с детьми это самая главная статья расходов", - сказал Миронов РИА Новости.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Госдуме рассказали, как "схема Долиной" повлияла на рынок жилья
15 декабря, 13:32
Лидер партии привел данные Росстата, согласно которым средняя зарплата в стране составляет около 73 тысяч рублей в год, а среднероссийская стоимость одного квадратного метра жилья в новостройке – примерно 196 тысяч рублей.
"Для снижения чрезмерной финансовой нагрузки и поддержки граждан с низкими доходами "Справедливая Россия" предлагает ввести специальный налоговый вычет с оплаты на аренду жилья", - добавил он.
В беседе с РИА Новости Лантратова отметила, что, по ее мнению, существующая система налоговых вычетов не учитывает реалии.
"Пятьсот рублей для инвалида детства — это капля в море, а многодетные семьи, где один из родителей не трудоустроен официально, вовсе теряют право на поддержку. Считаем, что предлагаемая нами мера социальной поддержки послужит реализации национальных целей в области демографии, жилищной политики и повышения качества жизни", - добавила глава думского комитета.
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Госдума расширила перечень военных с правом на получение жилья вне очереди
9 декабря, 12:32
 
ЖильеЯна ЛантратоваГосдума РФФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Справедливая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала