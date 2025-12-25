Рейтинг@Mail.ru
Глава Росатома рассказал о возможных переговорах с Гросси в январе - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 25.12.2025 (обновлено: 13:19 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/glava-2064571696.html
Глава Росатома рассказал о возможных переговорах с Гросси в январе
Глава Росатома рассказал о возможных переговорах с Гросси в январе - РИА Новости, 25.12.2025
Глава Росатома рассказал о возможных переговорах с Гросси в январе
Телефонные переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ожидаются в январе, а в феврале готовятся межведомственные переговоры, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T13:01:00+03:00
2025-12-25T13:19:00+03:00
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
рафаэль гросси
магатэ
алексей лихачев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021338192_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_3fe35894e9f4ec6208b4915b5c7a47b9.jpg
https://ria.ru/20251225/grossi-2064534833.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021338192_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e70e030b85e55a8bc0e2e232d6359325.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, рафаэль гросси, магатэ, алексей лихачев
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Алексей Лихачев
Глава Росатома рассказал о возможных переговорах с Гросси в январе

Глава Росатома заявил, что ожидает переговоров с Гросси в январе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Телефонные переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ожидаются в январе, а в феврале готовятся межведомственные переговоры, сообщил журналистам глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Во-первых, мы на контакте, думаю, что в январе мы в формате телефонных переговоров освежим нашу оценку ситуации. На февраль готовим так называемые межведомственные переговоры", - ответил Лихачев на вопрос, когда планируется очередная встреча с Гросси.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Гросси считает роль России незаменимой для режима нераспространения
Вчера, 11:05
 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В миреРафаэль ГроссиМАГАТЭАлексей Лихачев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала