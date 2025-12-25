https://ria.ru/20251225/glava-2064571696.html
Глава Росатома рассказал о возможных переговорах с Гросси в январе
Телефонные переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ожидаются в январе, а в феврале готовятся межведомственные переговоры, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T13:01:00+03:00
2025-12-25T13:01:00+03:00
2025-12-25T13:19:00+03:00
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
рафаэль гросси
магатэ
алексей лихачев
