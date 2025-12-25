"Газпром" нарастил поставки газа в Центральную Азию

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Газпром" в 2025 году нарастил поставки газа в Казахстан, Узбекистан и Киргизию на 20%, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе совещания, посвященного подведению предварительных итогов года.

Центральная Азия хотя и обладает своими собственными ресурсами, высокие темпы экономического развития в этом регионе требуют их все больше и больше, добавил топ-менеджер.

"И мы прекрасно понимаем, что в среднесрочной перспективе российский газ там будет очень-очень востребован. И такую подготовительную работу - и не просто подготовительную работу: как я уже сказал, мы начали наращивать поставки достаточно высокими темпами, - мы уже ведем в настоящее время", - указал он.