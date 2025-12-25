https://ria.ru/20251225/gazprom-2064725820.html
"Газпром" нарастил поставки газа в Центральную Азию
"Газпром" нарастил поставки газа в Центральную Азию
"Газпром" нарастил поставки газа в Центральную Азию
"Газпром" в 2025 году нарастил поставки газа в Казахстан, Узбекистан и Киргизию на 20%, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе совещания, посвященного...
"Газпром" нарастил поставки газа в Центральную Азию
"Газпром" нарастил поставки газа в Казахстан, Киргизию и Узбекистан на 20%
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Газпром" в 2025 году нарастил поставки газа в Казахстан, Узбекистан и Киргизию на 20%, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе совещания, посвященного подведению предварительных итогов года.
"Мы продолжаем развивать наше сотрудничество со странами Центральной Азии
. И на полях Восточного экономического форума мы подписали соглашение об увеличении поставок газа в Казахстан
в 2025-2026 годах. И в 2025 году также вырос наш экспорт в Узбекистан
и Кыргызстан. И по итогам текущего года поставки российского газа в эти три страны выросли на 20%. Это очень-очень серьезные цифры", - приводятся слова Миллера
в стенограмме совещания.
Центральная Азия хотя и обладает своими собственными ресурсами, высокие темпы экономического развития в этом регионе требуют их все больше и больше, добавил топ-менеджер.
"И мы прекрасно понимаем, что в среднесрочной перспективе российский газ там будет очень-очень востребован. И такую подготовительную работу - и не просто подготовительную работу: как я уже сказал, мы начали наращивать поставки достаточно высокими темпами, - мы уже ведем в настоящее время", - указал он.