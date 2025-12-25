ФСБ показала задержание мужчины по делу о нападении на Дагестан в 1999 году

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик с задержанием причастного к нападению на Ботлихский район Дагестана в 1999 году Ялиби Яипкаева, члена банды Басаева и Хаттаба.

На опубликованных кадрах видно, как оперативники выбегают из служебного микроавтобуса, а затем заводят в него задержанного. Далее показано, как они отводят его в суд.