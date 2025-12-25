https://ria.ru/20251225/fsb-2064521896.html
ФСБ показала задержание мужчины по делу о нападении на Дагестан в 1999 году
ФСБ опубликовала видеоролик с задержанием причастного к нападению на Ботлихский район Дагестана в 1999 году Ялиби Яипкаева, члена банды Басаева и Хаттаба. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T10:27:00+03:00
происшествия
ботлихский район
республика дагестан
нефтекумск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064520795_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2bb67bd24e5b9589e6e33e6266d7dbb3.jpg
https://ria.ru/20250806/magomedov-2033635652.html
ботлихский район
республика дагестан
нефтекумск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064520795_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e7220c6afca716bf670c5e3e91edf768.jpg
Задержание боевика банды Басаева и Хаттаба, напавшей на Ботлихский район Дагестана в 1999 году
ФСБ задержала еще одного боевика банды Басаева и Хаттаба, напавшей на Ботлихский район Дагестана в 1999 году. Его обвиняют в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащего.
Видео ЦОС ФСБ России.
2025-12-25T10:27
true
PT0M40S
происшествия, ботлихский район, республика дагестан, нефтекумск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Ботлихский район, Республика Дагестан, Нефтекумск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ показала задержание жителя Ставрополья по делу о нападении на Дагестан