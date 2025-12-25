Рейтинг@Mail.ru
25.12.2025
10:27 25.12.2025
ФСБ показала задержание мужчины по делу о нападении на Дагестан в 1999 году
ФСБ показала задержание мужчины по делу о нападении на Дагестан в 1999 году
Задержание боевика банды Басаева и Хаттаба, напавшей на Ботлихский район Дагестана в 1999 году
ФСБ задержала еще одного боевика банды Басаева и Хаттаба, напавшей на Ботлихский район Дагестана в 1999 году. Его обвиняют в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащего. Видео ЦОС ФСБ России.
ФСБ показала задержание мужчины по делу о нападении на Дагестан в 1999 году

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик с задержанием причастного к нападению на Ботлихский район Дагестана в 1999 году Ялиби Яипкаева, члена банды Басаева и Хаттаба.
На опубликованных кадрах видно, как оперативники выбегают из служебного микроавтобуса, а затем заводят в него задержанного. Далее показано, как они отводят его в суд.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в ставропольском Нефтекумске совместно с МВД гражданина РФ Ялиби Яипкаева, причастного к нападению в августе 1999 года на Ботлихский район Республики Дагестан. Ему предъявлено обвинение по статьям о бандитизме, вооружённом мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащего, задержанный арестован.
ПроисшествияБотлихский районРеспублика ДагестанНефтекумскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
