В ЕС не оценят оплату войны на Украине из своего кармана, заявил Пушков - РИА Новости, 25.12.2025
23:23 25.12.2025
В ЕС не оценят оплату войны на Украине из своего кармана, заявил Пушков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Алексей Пушков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Оплата войны на Украине из собственного кармана вряд ли понравится европейским налогоплательщикам и пенсионерам, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
Ранее в Брюсселе прошел саммит, по итогам которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета.
Смерть от рук Киева: украинизация уничтожает и Европу, и европейцев
23 декабря, 08:00
Смерть от рук Киева: украинизация уничтожает и Европу, и европейцев
23 декабря, 08:00
"Резервный же вариант, однако, предполагает, что 90 миллиардов евро для Украины оплатят европейские налогоплательщики и пенсионеры. А это уже совсем "другая песня", которая вряд ли понравится жителям ЕС", - написал Пушков в Telegram-канале.
Сенатор отметил, что финансирование Украины стало сложным для Евросоюза решением, так как этим странам пришлось тратить на Киев "свои кровные денежки".
"Изъятие средств у России позволило бы ЕС обеспечить финансами Украину на два-три года без того, чтобы залезать в бюджеты стран-членов. Вроде бы безболезненно для ЕС. Но в этом случае в глазах внешнего мира обрушился бы образ Европы как надежного места хранения авуаров. Огромные средства могли бы быстро "уйти" из Европы", - констатировал парламентарий.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Пушков прокомментировал отказ ЕС предоставлять кредит Киеву
19 декабря, 11:01
 
