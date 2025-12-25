В ЕС не оценят оплату войны на Украине из своего кармана, заявил Пушков

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Оплата войны на Украине из собственного кармана вряд ли понравится европейским налогоплательщикам и пенсионерам, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Резервный же вариант, однако, предполагает, что 90 миллиардов евро для Украины оплатят европейские налогоплательщики и пенсионеры. А это уже совсем "другая песня", которая вряд ли понравится жителям ЕС", - написал Пушков в Telegram-канале.
Сенатор отметил, что финансирование Украины стало сложным для Евросоюза решением, так как этим странам пришлось тратить на Киев "свои кровные денежки".
"Изъятие средств у России позволило бы ЕС обеспечить финансами Украину на два-три года без того, чтобы залезать в бюджеты стран-членов. Вроде бы безболезненно для ЕС. Но в этом случае в глазах внешнего мира обрушился бы образ Европы как надежного места хранения авуаров. Огромные средства могли бы быстро "уйти" из Европы", - констатировал парламентарий.
