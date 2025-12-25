Французский политик поддержал слова Дурова о превращении Евросоюза в ГУЛАГ

ПАРИЖ, 25 дек - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в четверг поддержал слова основателя Telegram Павла Дурова о намерении президента Франции Эммануэля Макрона превратить Евросоюз в цифровой ГУЛАГ.
Во вторник США ввели запрет на въезд в страну для пяти активистов за попытки цензурировать американские платформы и спикеров, сообщал госсекретарь США Марко Рубио. Как написала в соцсети X заместитель госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс, США ввели санкции в том числе против бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Евросоюза Тьерри Бретона, одного из главных разработчиков Закона ЕС о цифровых услугах. В среду Дуров заявил, что Макрон столкнулся с низкими рейтингами одобрения и пытается заставить замолчать критиков, а также превратить Евросоюз в цифровой ГУЛАГ.
Политик также призвал к выходу Франции из состава ЕС для защиты свободы слова.
По словам Роджерс, в августе 2024 года, Бретон опубликовал письмо, в котором, ссылаясь на Закон о цифровых услугах, угрожал миллиардеру Илону Маску накануне его онлайн-интервью с президентом США Дональдом Трампом.
Закон ЕС о цифровых рынках (Digital Markets Act (DMA)) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в Евросоюзе с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям.
В конце ноября совет ЕС представил окончательный вариант законопроекта "Chat Control 2.0", который устанавливает контроль за всеми чатами и мессенджерами в Европе. Регламент по борьбе с сексуальным насилием над детьми (CSAM Regulation) обязывает мессенджеры и почтовые сервисы внедрять автоматическое сканирование фото, видео и ссылок всех пользователей до применения шифрования, пишет европейская медиаплатформа Euractiv.