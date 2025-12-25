Французский политик поддержал слова Дурова о превращении Евросоюза в ГУЛАГ

Закон ЕС о цифровых рынках (Digital Markets Act (DMA)) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в Евросоюзе с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям.