Шумер обвинил Трампа в сокрытии документов по делу Эпштейна
03:44 25.12.2025 (обновлено: 04:00 25.12.2025)
Шумер обвинил Трампа в сокрытии документов по делу Эпштейна
Лидер демократов в сенате США Чак Шумер резко высказался о публикации материалов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвинив администрацию президента РИА Новости, 25.12.2025
Шумер обвинил Трампа в сокрытии документов по делу Эпштейна

ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер резко высказался о публикации материалов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвинив администрацию президента Дональда Трампа в утаивании информации.
"Администрация Трампа полна дерьма. На основании данных, которые имеются у демократов, после дедлайна 19 декабря было раскрыто менее 40 тысяч страниц документов, причем многие из них серьезно отредактированы. Утверждения о сотнях тысяч опубликованных страниц не вызывают доверия", — заявил Шумер в посте в X.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Пользователи интернета считают, что имя Маска появится в деле Эпштейна
Вчера, 01:57
Он неоднократно критиковал публикацию министерством юстиции США документов, связанных с этим скандально известным инвестором. На прошлой неделе сенатор привлек внимание общественности к документу по делу Эпштейна, где все 119 страниц оказались полностью засекречены, и потребовал объяснений.
 
