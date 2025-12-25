https://ria.ru/20251225/epshteyn-2064490304.html
Шумер обвинил Трампа в сокрытии документов по делу Эпштейна
Шумер в грубой форме обвинил Трампа в сокрытии документов по делу Эпштейна
ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости.
Лидер демократов в сенате США Чак Шумер резко высказался
о публикации материалов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвинив администрацию президента Дональда Трампа в утаивании информации.
"Администрация Трампа полна дерьма. На основании данных, которые имеются у демократов, после дедлайна 19 декабря было раскрыто менее 40 тысяч страниц документов, причем многие из них серьезно отредактированы. Утверждения о сотнях тысяч опубликованных страниц не вызывают доверия", — заявил Шумер в посте в X.
Он неоднократно критиковал публикацию министерством юстиции США документов, связанных с этим скандально известным инвестором. На прошлой неделе сенатор привлек внимание общественности к документу по делу Эпштейна, где все 119 страниц оказались полностью засекречены, и потребовал объяснений.