Путин назначил Кириенко и Голикову сопредседателями Года единства народов

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко и вице-премьера Татьяну Голикову сопредседателями оргкомитета по проведению Года единства народов РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Правительству Российской Федерации: а) образовать организационный комитет по проведению в Российской Федерации Года единства народов России и утвердить его состав; б) обеспечить разработку и реализацию при участии Совета при президента РФ по межнациональным отношениям плана основных мероприятий по проведению в РФ Года единства народов России", - говорится в документе.
Кроме того, кабмин должен определить источники финансирования основных мероприятий, следует из указа.
"Назначить сопредседателями организационного комитета по проведению в РФ Года единства народов России первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову", - добавляется в указе.
