Путин назначил Кириенко и Голикову сопредседателями Года единства народов - РИА Новости, 25.12.2025
15:12 25.12.2025 (обновлено: 15:28 25.12.2025)
Путин назначил Кириенко и Голикову сопредседателями Года единства народов
Путин назначил Кириенко и Голикову сопредседателями Года единства народов
Президент России Владимир Путин назначил первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко и вице-премьера Татьяну Голикову... РИА Новости, 25.12.2025
россия, сергей кириенко, татьяна голикова, владимир путин
Россия, Сергей Кириенко, Татьяна Голикова, Владимир Путин
Путин назначил Кириенко и Голикову сопредседателями Года единства народов

Путин назначил Кириенко и Голикову сопредседателями Года единства народов России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко и вице-премьера Татьяну Голикову сопредседателями оргкомитета по проведению Года единства народов РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Правительству Российской Федерации: а) образовать организационный комитет по проведению в Российской Федерации Года единства народов России и утвердить его состав; б) обеспечить разработку и реализацию при участии Совета при президента РФ по межнациональным отношениям плана основных мероприятий по проведению в РФ Года единства народов России", - говорится в документе.
Кроме того, кабмин должен определить источники финансирования основных мероприятий, следует из указа.
"Назначить сопредседателями организационного комитета по проведению в РФ Года единства народов России первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову", - добавляется в указе.
Привет, брат. Путин о единстве народов России - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Власти будут делать все для единства народа, заявил Путин
19 декабря, 13:29
 
РоссияСергей КириенкоТатьяна ГоликоваВладимир Путин
 
 
