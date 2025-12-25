Директор Запорожской АЭС рассказал об обстрелах со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Регулярные атаки ВСУ по Запорожской атомной электростанции осуществляются с лета 2022 года, но обстановка на станции контролируемая, рассказал РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.

"С той или иной степенью интенсивности эти атаки (со стороны ВСУ - ред.) продолжаются как минимум с лета 2022 года. Поэтому обстановка на станции от этого никак не меняется", - сказал Черничук.

Он отметил, что, несмотря на регулярные обстрелы, обстановка на станции остается рабочей и контролируемой.