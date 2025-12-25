https://ria.ru/20251225/direktor-2064510180.html
Директор Запорожской АЭС рассказал об обстрелах со стороны ВСУ
ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Регулярные атаки ВСУ по Запорожской атомной электростанции осуществляются с лета 2022 года, но обстановка на станции контролируемая, рассказал РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.
"С той или иной степенью интенсивности эти атаки (со стороны ВСУ
- ред.) продолжаются как минимум с лета 2022 года. Поэтому обстановка на станции от этого никак не меняется", - сказал Черничук.
Он отметил, что, несмотря на регулярные обстрелы, обстановка на станции остается рабочей и контролируемой.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
. Эксперты МАГАТЭ
работают на Запорожской АЭС
с 1 сентября 2022 года - после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси
.
В РФ ранее заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.