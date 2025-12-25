Рейтинг@Mail.ru
Директор Запорожской АЭС рассказал об обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:25 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/direktor-2064510180.html
Директор Запорожской АЭС рассказал об обстрелах со стороны ВСУ
Директор Запорожской АЭС рассказал об обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.12.2025
Директор Запорожской АЭС рассказал об обстрелах со стороны ВСУ
Регулярные атаки ВСУ по Запорожской атомной электростанции осуществляются с лета 2022 года, но обстановка на станции контролируемая, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T09:25:00+03:00
2025-12-25T09:25:00+03:00
энергодар
россия
днепр (река)
рафаэль гросси
вооруженные силы украины
запорожская аэс
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142775/12/1427751220_0:154:1920:1234_1920x0_80_0_0_297ac6eff970c419b09b54f77198d710.jpg
https://ria.ru/20251224/ukraina-2064317825.html
энергодар
россия
днепр (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142775/12/1427751220_36:0:1885:1387_1920x0_80_0_0_80d502bee9b03c1a348e20ef36d208cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, россия, днепр (река), рафаэль гросси, вооруженные силы украины, запорожская аэс, магатэ
Энергодар, Россия, Днепр (река), Рафаэль Гросси, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
Директор Запорожской АЭС рассказал об обстрелах со стороны ВСУ

Черничук: атаки ВСУ по ЗАЭС не прекращаются с лета 2022 года

CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 / Запорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 /
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 25 дек - РИА Новости. Регулярные атаки ВСУ по Запорожской атомной электростанции осуществляются с лета 2022 года, но обстановка на станции контролируемая, рассказал РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.
"С той или иной степенью интенсивности эти атаки (со стороны ВСУ - ред.) продолжаются как минимум с лета 2022 года. Поэтому обстановка на станции от этого никак не меняется", - сказал Черничук.
Он отметил, что, несмотря на регулярные обстрелы, обстановка на станции остается рабочей и контролируемой.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года - после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.
В РФ ранее заявляли, что реальный источник угрозы для Запорожской АЭС и ее работников - это безрассудные действия киевских вооруженных формирований, которые практически ежедневно атакуют инфраструктуру ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Украина хочет контролировать ЗАЭС без участия России
24 декабря, 12:40
 
ЭнергодарРоссияДнепр (река)Рафаэль ГроссиВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала