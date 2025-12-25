Японский депутат Судзуки встретится в Москве с замглавы МИД Галузиным

ТОКИО, 25 дек – РИА Новости, Ксения Нака. Депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки вылетел в Москву, где планируется его встреча с заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным и другими представителями руководства МИД России, а также он проведет встречи в Федеральном агентстве по рыболовству, сообщили РИА Новости в офисе депутата.
"Депутат Судзуки (в Москве – ред.) будет обсуждать вопросы посещения могил, вопросы рыболовства и переговоров по рыболовству. Он едет для того, чтобы это обсудить. Согласовываются его встречи с руководством агентства по рыболовству России, а также с заместителем министра Михаилом Галузиным, который был (послом РФ) в Японии. Окончательно это будет решено позже, но думаю, это почти уже решено", - сказал РИА Новости представитель депутата Судзуки.
Представитель офиса рассказал, что Мунэо Судзуки вылетел в Москву в 2.05 часа ночи (20.05 мск среды).
"Окончательно его расписание будет согласовано уже на месте. В субботу вечером он вылетит обратно (в Японию) и в воскресенье ночью вернется в Токио. В четверг, пятницу и субботу он проведет ряд встреч, но пока детали еще обговариваются", - сообщил представитель Судзуки.
Мунэо Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Он посещал Россию осенью 2023 года, за что был подвергнут острой критике в японских политических кругах, в результате чего ему пришлось уйти из Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай), в которой тогда состоял. Также он посетил Россию в августе 2024 года.
После включения Японии в политику санкций против России МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, в рамках которых проходили посещения японцами могил предков, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора. Поездки осуществлялись по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года, до этого безвизовые делегации доставлялись только морскими судами. В рамках безвизовых обменов проходили и посещения могил предков бывших жителей островов. Безвизовые обмены между Россией и Японией были заморожены с 2020 года из-за пандемии, а затем на фоне ухудшения двусторонних отношений.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
