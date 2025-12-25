Рейтинг@Mail.ru
Японский депутат Судзуки встретится в Москве с замглавы МИД Галузиным - РИА Новости, 25.12.2025
05:36 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/deputat-2064495372.html
Японский депутат Судзуки встретится в Москве с замглавы МИД Галузиным
Японский депутат Судзуки встретится в Москве с замглавы МИД Галузиным - РИА Новости, 25.12.2025
Японский депутат Судзуки встретится в Москве с замглавы МИД Галузиным
Депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки вылетел в Москву, где планируется его встреча с... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T05:36:00+03:00
2025-12-25T05:36:00+03:00
япония
россия
москва
мунэо судзуки
михаил галузин
синдзо абэ
япония
россия
москва
япония, россия, москва, мунэо судзуки, михаил галузин, синдзо абэ
Япония, Россия, Москва, Мунэо Судзуки, Михаил Галузин, Синдзо Абэ
Японский депутат Судзуки встретится в Москве с замглавы МИД Галузиным

РИА Новости: японский депутат Судзуки встретится в Москве с Галузиным

CC BY 4.0 / Council.gov.ru / Член Палаты советников Парламента Японии Мунэо Судзуки (cropped)Мунэо Судзуки
Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
CC BY 4.0 / Council.gov.ru / Член Палаты советников Парламента Японии Мунэо Судзуки (cropped)
Мунэо Судзуки. Архивное фото
ТОКИО, 25 дек – РИА Новости, Ксения Нака. Депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки вылетел в Москву, где планируется его встреча с заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным и другими представителями руководства МИД России, а также он проведет встречи в Федеральном агентстве по рыболовству, сообщили РИА Новости в офисе депутата.
"Депутат СудзукиМоскве – ред.) будет обсуждать вопросы посещения могил, вопросы рыболовства и переговоров по рыболовству. Он едет для того, чтобы это обсудить. Согласовываются его встречи с руководством агентства по рыболовству России, а также с заместителем министра Михаилом Галузиным, который был (послом РФ) в Японии. Окончательно это будет решено позже, но думаю, это почти уже решено", - сказал РИА Новости представитель депутата Судзуки.
Переговоры России и Японии - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Японский депутат оценил перспективы отношений с Россией при новом премьере
6 октября, 12:52
Представитель офиса рассказал, что Мунэо Судзуки вылетел в Москву в 2.05 часа ночи (20.05 мск среды).
"Окончательно его расписание будет согласовано уже на месте. В субботу вечером он вылетит обратно (в Японию) и в воскресенье ночью вернется в Токио. В четверг, пятницу и субботу он проведет ряд встреч, но пока детали еще обговариваются", - сообщил представитель Судзуки.
Мунэо Судзуки – влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Он посещал Россию осенью 2023 года, за что был подвергнут острой критике в японских политических кругах, в результате чего ему пришлось уйти из Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай), в которой тогда состоял. Также он посетил Россию в августе 2024 года.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В МИД прокомментировали отношения России с Японией
20 ноября, 17:23
После включения Японии в политику санкций против России МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, в рамках которых проходили посещения японцами могил предков, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора. Поездки осуществлялись по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года, до этого безвизовые делегации доставлялись только морскими судами. В рамках безвизовых обменов проходили и посещения могил предков бывших жителей островов. Безвизовые обмены между Россией и Японией были заморожены с 2020 года из-за пандемии, а затем на фоне ухудшения двусторонних отношений.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Города мира. Токио - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Япония сожалеет о запрете на въезд в Россию 30 граждан
12 ноября, 05:38
 
ЯпонияРоссияМоскваМунэо СудзукиМихаил ГалузинСиндзо Абэ
 
 
