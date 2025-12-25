Японский депутат Судзуки встретится в Москве с замглавы МИД Галузиным

ТОКИО, 25 дек – РИА Новости, Ксения Нака. Депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки вылетел в Москву, где планируется его встреча с заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным и другими представителями руководства МИД России, а также он проведет встречи в Федеральном агентстве по рыболовству, сообщили РИА Новости в офисе депутата.

Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора. Поездки осуществлялись по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года, до этого безвизовые делегации доставлялись только морскими судами. В рамках безвизовых обменов проходили и посещения могил предков бывших жителей островов. Безвизовые обмены между Россией и Японией были заморожены с 2020 года из-за пандемии, а затем на фоне ухудшения двусторонних отношений.