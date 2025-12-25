Жителя Ставрополья задержали по делу о нападении на Дагестан в 1999 году

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правоохранители задержали еще одного члена банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, участвовавшего в нападении на военнослужащих в Дагестане в 1999 году, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением СК России продолжается расследование уголовного дела о нападении участников бандформирований под руководством Ш. Басаева и Хаттаба в августе 1999 года на Ботлихский район республики Дагестан. Во взаимодействии с ФСБ и МВД России по подозрению в совершении преступления задержан житель Ставропольского края Алиби Яипкаев", - сказала она.
По данным следствия, в составе бандгруппы под общим руководством Басаева и Хаттаба Яипкаев участвовал в вооруженном мятеже на территории Ботлихского района Дагестана, в ходе которого в том числе совершил посягательство на жизнь военнослужащих войсковой маневренной группы, принимавших участие в контртеррористической операции и осуществлявших обеспечение общественной безопасности с целью пресечения противоправной деятельности участников бандгрупп, действовавших в Дагестане.
Петренко добавила, что мужчине предъявлено обвинение в "бандитизме, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь военнослужащего", он арестован.
Как уточнили в ФСБ, Яипкаев, 1982 года рождения, был задержан по адресу пребывания в Нефтекумске.