Рейтинг@Mail.ru
Жителя Ставрополья задержали по делу о нападении на Дагестан в 1999 году - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 25.12.2025 (обновлено: 10:25 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/dagestan-2064521211.html
Жителя Ставрополья задержали по делу о нападении на Дагестан в 1999 году
Жителя Ставрополья задержали по делу о нападении на Дагестан в 1999 году - РИА Новости, 25.12.2025
Жителя Ставрополья задержали по делу о нападении на Дагестан в 1999 году
Правоохранители задержали еще одного члена банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, участвовавшего в нападении на военнослужащих в Дагестане в 1999 году, сообщила... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T10:24:00+03:00
2025-12-25T10:25:00+03:00
происшествия
республика дагестан
россия
ботлихский район
светлана петренко
шамиль басаев
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064520795_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2bb67bd24e5b9589e6e33e6266d7dbb3.jpg
https://ria.ru/20251203/banda-2059430107.html
https://ria.ru/20250527/fsb-2019312739.html
республика дагестан
россия
ботлихский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание боевика банды Басаева и Хаттаба, напавшей на Ботлихский район Дагестана в 1999 году
ФСБ задержала еще одного боевика банды Басаева и Хаттаба, напавшей на Ботлихский район Дагестана в 1999 году. Его обвиняют в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащего. Видео ЦОС ФСБ России.
2025-12-25T10:24
true
PT0M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064520795_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e7220c6afca716bf670c5e3e91edf768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан, россия, ботлихский район, светлана петренко, шамиль басаев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Ботлихский район, Светлана Петренко, Шамиль Басаев, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Ставрополья задержали по делу о нападении на Дагестан в 1999 году

Жителя Ставрополья задержали по делу о нападении банды Басаева на Дагестан

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правоохранители задержали еще одного члена банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, участвовавшего в нападении на военнослужащих в Дагестане в 1999 году, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением СК России продолжается расследование уголовного дела о нападении участников бандформирований под руководством Ш. Басаева и Хаттаба в августе 1999 года на Ботлихский район республики Дагестан. Во взаимодействии с ФСБ и МВД России по подозрению в совершении преступления задержан житель Ставропольского края Алиби Яипкаев", - сказала она.
Участник бандформирования Ш. Басаева и Хаттаба Альберт Елакаев в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Члену банды Басаева вынесли приговор за нападение на военных в Дагестане
3 декабря, 10:12
По данным следствия, в составе бандгруппы под общим руководством Басаева и Хаттаба Яипкаев участвовал в вооруженном мятеже на территории Ботлихского района Дагестана, в ходе которого в том числе совершил посягательство на жизнь военнослужащих войсковой маневренной группы, принимавших участие в контртеррористической операции и осуществлявших обеспечение общественной безопасности с целью пресечения противоправной деятельности участников бандгрупп, действовавших в Дагестане.
Петренко добавила, что мужчине предъявлено обвинение в "бандитизме, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь военнослужащего", он арестован.
Как уточнили в ФСБ, Яипкаев, 1982 года рождения, был задержан по адресу пребывания в Нефтекумске.
ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
ФСБ задержала членов банды Басаева, причастных к нападениям на военных
27 мая, 12:52
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияБотлихский районСветлана ПетренкоШамиль БасаевСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала