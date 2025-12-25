Жителя Ставрополья задержали по делу о нападении на Дагестан в 1999 году

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правоохранители задержали еще одного члена банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, участвовавшего в нападении на военнослужащих в Дагестане в 1999 году, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, в составе бандгруппы под общим руководством Басаева и Хаттаба Яипкаев участвовал в вооруженном мятеже на территории Ботлихского района Дагестана, в ходе которого в том числе совершил посягательство на жизнь военнослужащих войсковой маневренной группы, принимавших участие в контртеррористической операции и осуществлявших обеспечение общественной безопасности с целью пресечения противоправной деятельности участников бандгрупп, действовавших в Дагестане.